On bi pre ispao skot, nego pokazao emocije: Nena Opozicija detaljno izanalizirala Asminov lik i delo, pa istakla da ga je precrtala za sva vremena! (VIDEO)

Tokom emisije „Narod pita“ oglasila se i Nena Opozicija, nekadašnja podrška Asmina Durdžića, sa kojim, kako je poznato, više nije u dobrim odnosima. Njeno javljanje privuklo je pažnju gledalaca, a tom prilikom osvrnula se na aktuelna dešavanja i odnos koji ima sa Asminom.

Atmosferu u emisiji „Narod pita“ dodatno je uzburkalo javljanje Nene Opozicije, koja se uključila kako bi prokomentarisala aktuelna dešavanja. Nekadašnja Asminova podrška, koja danas više nije u bliskim odnosima sa njim, svojim obraćanjem otvorila je nove teme i izazvala pažnju gledalaca.

- Nisam imala nameru da zovem i da se obratim, ali dobro. Asmin...on je osoba sklona i laganju, ali zato ja govorim kako jeste. Ja sam neko ko precrta u sekundi, ali kada to uradim, to je za sva vremena. Nemam problem da kažem kako jeste. Nisam se ogrešila o njega. Nemam potrebu da se branim, jer znam da sma u pravu. Što se deteta tičem, eto, mislim da ne treba da se toliko o tome priča, jer mislim da tu negde postoje neke stvari o kojima Asmin ne priča. O detetu se ne treba toliko pričati. Asmin bi pre pokazao da je skot, nego da ima brojne brodolome u sebi, on se najviše plaši svojih emocija, zato ispada najeći džukac na svetu. Takav je, kakav je - rekla je Nena Opozicija.

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Autor: S.Z.