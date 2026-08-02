U studiju se povela rasprava o razlozima zbog kojih Asmin i njegova ćerka nisu imali susret.
Tokom razgovora dotakli su se i pitanja odgovornosti roditelja, kao i toga koliko je važno da dete ima kontakt i odnos sa oba roditelja. Asmin je pokušao da objasni svoju situaciju, dok su Jovana Tomić Matora i Dača Virijević imali svoje mišljenje o tome.
- Aneli se oglasila: Joj, te budale, joj, kako laže. Kakav laže, Dragan mu je rekao da slobodno dođe da vidi Noru'' - napisala je Aneli.
- Dragan je sjajan čovek. On je kulturan, veoma brižan prema Nori - dodao je Dača.
- Meni da dolazi neki Dragan, da se čuje sa mojim kumom, sramota - rekao je Asmin.
- Čovek je Noru izvodio sa svojom ćerkom, veoma pristojan i kulturan čovek - rekao je Dača.
- On čovek meni ništa loše nije rekao, ali da on brine o mom detetu? - rekao je Asmin.
- Aneli je rekla:''neka dođe, neka vidi ćerku. Neko ko želi da vidi ćerku, taj ide i glavom kroz zid'' - napisala je Aneli.
- Evo, Aneli je javno napisala da možeš Noru da vidiš - rekla je Matora.
- Džaba sve, on ne želi da vidi Noru - istakao je Dača.
- Oglasila se Grofica: Kukavče crni, nisi dao dinara. Gradio nama kuću, kako da ne - napisala je Grofica.
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Autor: S.Z.