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Napetost dosegla vrhunac! Aneli otvoreno pozvala Asmina u Dubrovnik, Dača i Matora se usaglasili da namerno izbegava susret: On ne želi da vidi svoje dete! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U studiju se povela rasprava o razlozima zbog kojih Asmin i njegova ćerka nisu imali susret.

Tokom razgovora dotakli su se i pitanja odgovornosti roditelja, kao i toga koliko je važno da dete ima kontakt i odnos sa oba roditelja. Asmin je pokušao da objasni svoju situaciju, dok su Jovana Tomić Matora i Dača Virijević imali svoje mišljenje o tome.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli se oglasila: Joj, te budale, joj, kako laže. Kakav laže, Dragan mu je rekao da slobodno dođe da vidi Noru'' - napisala je Aneli.

- Dragan je sjajan čovek. On je kulturan, veoma brižan prema Nori - dodao je Dača.

- Meni da dolazi neki Dragan, da se čuje sa mojim kumom, sramota - rekao je Asmin.

- Čovek je Noru izvodio sa svojom ćerkom, veoma pristojan i kulturan čovek - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- On čovek meni ništa loše nije rekao, ali da on brine o mom detetu? - rekao je Asmin.

- Aneli je rekla:''neka dođe, neka vidi ćerku. Neko ko želi da vidi ćerku, taj ide i glavom kroz zid'' - napisala je Aneli.

- Evo, Aneli je javno napisala da možeš Noru da vidiš - rekla je Matora.

- Džaba sve, on ne želi da vidi Noru - istakao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Oglasila se Grofica: Kukavče crni, nisi dao dinara. Gradio nama kuću, kako da ne - napisala je Grofica.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije možete pogledati u nastavku ovog teksta. 

Autor: S.Z.

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