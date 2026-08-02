SA ANELI SVE PREKO SUDA REŠAVAM: Asmin se obrušio na bivše, otkrio u kakvom je odnosu sa Takijem, pa se obratio Caru, a evo i kako je odgovorio Matoroj na žestoke prozivke! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku odgovorio svim rijaliti neprijateljima!

Asmin Durdžić sinoć je gostovao u emisiji ''Narod pita'', a pre gostovanja je u intervjuu za Pink.rs govorio o svim gorućim temama. Najpre je progovorio o mesečnici veze sa Majom Marinković koja je bila juče.

- Danas je četiri meseca veze, kao da je četiri godine. Išli smo malo u šoping, tajna je šta smo kupili jedno drugom, sitnica... - kaže Asmin, a onda je odgovorio Matoroj na prozivke što još nije otišao da vidi ćerku Noru.

- Za mene van rijalitija niko nije opasan, mislim da je Dača mnogo brutalniji i bezobrazniji od Matore. Šta Matoru briga kad ću da odem da vidim Noru, ja znam najbolje kada ću da odem i imam svoje razloge. Nisam se čuo sa Aneli, niti imam u planu da se čujem, sa njom samo preko suda rešavam. Nisam pratio uopšte šta ona izjavljuje i priča. Treba sa njenim bratom da se vidim - rekao je Durdžić i progovorio o odnosu sa svojom porodicom.

- U mojoj porodici je sve okej. Nisam se čuo sa ocem 5,6 dana... Biče sve okej. Malo sam se sa njim pokačio kad se uključio u emisiju - otkrio je Asmin i progovorio o Stanijinoj odluci da baci sve njegove stvari.

- Ne bavim se bivšim devojkama, trebalo je i prsten da baci, to me uopšte ne zanima. Videćemo kad će Maja da dobije prsten, to je spontano - otkrio je Asmin i Caru poželeo sreću u Eliti 10.

- Caru želim svu sreću u Eliti 10. Meni treba odmora, mislim da neće Maja da ulazi, ni ja. Imamo neke druge planove, ne želim mnogo da otkrivam. Biznis će biti, ali da li će biti opasan, ne znam... Ja ću se baviti svojim poslom koji sam radio i pre Elite, ali ću možda da prebacim u Beograd - otkriva Asmin i dodaje da je istina da ga je Maja zaključala u stanu.

- Jeste, Maja me zaključala u stanu kad je išla kod frizera. Ja sam spavao i pitala me da li da zaključa, nisam ni verovao da će to da uradi, ali sam spavao. Ni sa kim iz Elite se ne čujem. Ja nemam komunikaciju sa Takijem, ali Maja priča sa ocem - kaže Durdžić, a onda je otkrio svoje mišljenje o Majinom gostovanju sa njegovim bivšim partnerkama.

- Meni je Maja bila top, kulturno se ponašala, Aneli je svoja priča, Staniju je bih uopšte komentarisao i to je to - kaže Asmin, a onda je prokomentarisao Kačavendinu izjavu da on nije pravi muškarac.

- To je ona meni sve vreme govorila, a dok me ljubakala u usta tada sam bio muškarac, uopšte me ne zanima Kačavenda.

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Autor: S. Z.