AMERIČKI PREDSEDNIK ODUŠEVLJEN PORUKOM IZ SRBIJE! Željko Mitrović reagovao na TRANSPARENT posvećen Donaldu Trampu koji je razvijen u Beogradskoj areni, pa poručio: Ovo je SLIKA GODINE (FOTO)

Poruka podrške upućena predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu sa tribina Beogradske arene nije ostala neprimećena. Transparent koji je razvijen tokom velikog UFC spektakla u glavnom gradu Srbije stigao je direktno do prvog čoveka SAD, izazvavši njegovu oduševljenu reakciju.

Sve je počelo kada je Ričard Grenel, bliski saradnik američkog predsednika, na društvenim mrežama objavio fotografiju transparenta na kojem je pisalo: "Predsedniče Trampe, Srbija Vam želi dobrodošlicu". Tramp je prvo "retvitovao" ovu objavu, ali tu se nije zaustavio.

U želji da poruku iz Beograda podeli sa milionima svojih pristalica, predsednik Tramp je pronašao i video-snimak istog trenutka, koji je potom objavio na svojoj društvenoj mreži "Truth Social".

Ovim povodom oglasio se direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović koji je na svom Instagram nalogu podelio pomenuti video, te otkrio da je ovaj prizor za njega slika godine.

- Trampova objava o pozivu iz Beograda i video dobrodošlice koji je poslat iz prepune Beogradske arene, je svakako slika godine. Ja lično mislim da će svakako doći, posebno zbog pesme koju sam otpevao svim Amerima za njihov 250. rođendan . poručio je Mitrović na svom instagram nalogu.

Podsetimo, Mitrović je pre mesec dana uputio čestitku američkom narodu i poruku o značaju prijateljskih odnosa između Srbije i SAD.

- Srećan rodjendan dragi naši Amerikanci! Danas živimo u svetu najveće buke u kome svi nešto smatraju i razmatraju praveći veliku buku koja im je važnija od suštine i istine i zbog koje se ljudi slabije čuju i razumeju! Ja sam zbog toga našao način kako da utišam i eliminišem buku, koja ponekad više liči na urlik iz dzungle, kako bih čuo sopstvene misli! A verujem isključivo sopstvenim mislima i one mi govore, da smo mi sa našim američkim prijateljima u njihovoj dvestapedesetgodisnjoj istoriji imali više od 240 godina odnosa koji se mogu nazvati bratskim i prijateljskim! Istina je da su Srbija i USA imali i kraći zastoj u tim odnosima, obojenih nesporazumima i nerazumevanjem, krajem devedesetih godina prošlog veka , ali posle skoro više od dve decenije mogu konačno glasno da izgovorim, kako bi bilo dovoljno bučno kako bi me svi čuli! Lično sam mnogo srećan što su Srbija i Amerika ušli u novu eru brzog razvoja pozitivnih i prijateljskih odnosa! Uvek glasam za ljubav a ne za mržnju i zbog toga SREĆAN VAM 250. RODJENDAN DRAGI NAŠI AMERIKANCI I SREĆAN VAM DAN NEZAVISNOSTI DA STE NAM ŽIVI I ZDRAVI MILIONIMA GODINA!!! P.S. Ovo moju verziju moje omiljene pesme Amazing Grace mozete smatrati mojim skromnim pokonom za Vaš veliki jubilej! Željko Mitrović i Pink Media Group - napisao je Mitrović u opis te objave i kao poklon povodom jubileja objavio svoju verziju čuvene pesme Amazing Grace, navodeći da je to njegov skroman dar američkom narodu

Autor: Iva Besarabić