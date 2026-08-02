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Haos u programu: Lepi Mića i Teodora odmah brutalno zaratili, on u kameru pokazao njene fotke sa Takijem! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos na samom početku!

U toku je emisija "Narod pita". Voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Teodoru Delić, Sofiju Janićijević i Lepog Miću. Noć je počela burno, a Teodora i Mića su odmah žestoko zaratili.

- Čoveka je terala da smrša, a onda ga je ostavila. Što nije dok je bio debeo? Ona ga nije volela, nije mogla očima da ga gleda i gadio joj se. Ti si smešna, a da ne pričamo šta su pričali njeni - govorio je Lepi Mića.

- Volim na svom nivou da razgovaram, a on čak nije ušao ni u superfinale - dodala je Teodora.

- Da li neko zna šta je Teodora po zanimanju? - pitao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene zanima čime se Mića bavi ovih 10 godina? - dodala je ona.

- Ja sam konobar. Reci šta si ti po zanimanju - govorio je Mića.

- Ma samo reci koju si školu završila - umešala se Sofija.

- To nije zanimanje. Šta si po zanimanju Marinković-Ojdanić? Ovo je Teodora sa čovekom koji ima 60 godina - rekao je Mića i svima pokazao njenu sliku sa Takijem Marinkovićem.

- Neka se izigra, ovo je za njega sad znaš šta - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije možete pogledati u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

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