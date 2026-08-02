AKTUELNO

Zadruga

Umro je, pokojnici ne pričaju: Sofija sahranila živog Daneta(70)! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Više neće ni da čuje za njega!

U toku je emisija "Narod pita". Voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Teodoru Delić, Sofiju Janićijević i Lepog Miću. Usledilo je telefonsko uključenje i javio se gledalac Milan koji je imao pitanje za Miću.

- Kad je Aneli napravila veću grešku kad je otišla sa Asminom u hotel ili kad je Filipa pustila u krevet? - pitao je gledalac Milan.

- Oba puta. Ja njoj nisam tata. Filip je njena greška, a ja sam joj rekao da se bavi sobom, rešava stvari i da Nora bude centar sveta. Ona je htela da se bavim drugim stvarima. Nema ljutnje, ali to je ona. Takva je, ne može da se popravi. Ona je lakoverna, lako se zaljubi i polupana joj je glava. Ako je njoj neko želeo dobro to sam ja. Ja sam zbog nje doživeo milijardu uvreda, a ona se družila sa tim ljudima. Sve što sam radio nije mi žao i iza svega stojim. Ja sam stajao iza žene koja je bila ostavljena sama sa detetom, a on je otiša u Majami - govorio je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sofija, da li si pokrenula tužbe ili si ti dobila neku tužbu? - pitala je Ana.

- On je za mene umro i to je to, pokojnici ne pričaju. Mene ta tema ne zanima, čovek za mene nije živ - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije možete pogledati u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita uživo

#Narod Pita

#Pink

#Pink TV

#elita vesti

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

ANĐELA RASKINULA SA GASTOZOM: Saznala šta joj je radio iza leđa, pa za sva vremena stavila tačku na njihovu ljubav! (VIDEO)

Zadruga

Meni ovakva poniženja ne može da priredi: Sandra otkrila da li se seli u Barselonu sa Lukom, Terza žestoko ocrnio Aneli! (VIDEO)

Zadruga

Za mene nemoguće ne postoji: Alibaba otkrio da li se bacio u lov na Maju, ona mu na vreme spremila šut-kartu! (VIDEO)

Zadruga

Šut-karta: Kačavenda više ne želi ni da čuje za Terzino ime, odjavila ga za sva vremena! (VIDEO)

Zadruga

Nemoj više da si mi se obratila: Maja zapušila usta Vanji Prodanović i prekinula svaku komunikaciju s njom! (VIDEO)

Zadruga

Moram mu oprostiti... Janjuš pokušao da umiri Vanju, ona BLJUJE VATRU jer joj je Uroš SEO NA ZADNJICU! (VIDEO)