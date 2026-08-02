Umro je, pokojnici ne pričaju: Sofija sahranila živog Daneta(70)! (VIDEO)

Više neće ni da čuje za njega!

U toku je emisija "Narod pita". Voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Teodoru Delić, Sofiju Janićijević i Lepog Miću. Usledilo je telefonsko uključenje i javio se gledalac Milan koji je imao pitanje za Miću.

- Kad je Aneli napravila veću grešku kad je otišla sa Asminom u hotel ili kad je Filipa pustila u krevet? - pitao je gledalac Milan.

- Oba puta. Ja njoj nisam tata. Filip je njena greška, a ja sam joj rekao da se bavi sobom, rešava stvari i da Nora bude centar sveta. Ona je htela da se bavim drugim stvarima. Nema ljutnje, ali to je ona. Takva je, ne može da se popravi. Ona je lakoverna, lako se zaljubi i polupana joj je glava. Ako je njoj neko želeo dobro to sam ja. Ja sam zbog nje doživeo milijardu uvreda, a ona se družila sa tim ljudima. Sve što sam radio nije mi žao i iza svega stojim. Ja sam stajao iza žene koja je bila ostavljena sama sa detetom, a on je otiša u Majami - govorio je Mića.

- Sofija, da li si pokrenula tužbe ili si ti dobila neku tužbu? - pitala je Ana.

- On je za mene umro i to je to, pokojnici ne pričaju. Mene ta tema ne zanima, čovek za mene nije živ - rekla je Sofija.

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Autor: A. Nikolić