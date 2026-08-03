Tenzija ne prestaje: Mića bljuje vatru na Teodoru Delić, urla iz petnih žila! (VIDEO)

Lepi Mića ne gasi vređalicu otkako je počela emisija!

U toku je emisija "Narod pita". Voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Teodoru Delić, Sofiju Janićijević i Lepog Miću.

- Ona je rekla da joj se on gadi. To je ta dama, a vi joj šaljite poklone. Znamo šta je rekao otac njenog dečka za nju - urlao je Mića.

- Šta ti je čoveke? Ne napdaj me - rekla je Teodora.

- Da vas podsetim dragi narode da je njena majka rekla za Bebicu sve najgore - govorio je on.

- Koji si ti Ahmić - rekla je Teodora.

- Ona je rekla za Bebicu sve najgore na svetu. Ona je u vezi sa čovekom koji joj se gadi. Narod je glasao, a ja samo komentarišem. Neću da pričam kako je on pričao o njenim zubima - pričao je Lepi Mića.

- Ti si slepi Mića Ahmić - dodala je ona.

Detaljnije možete pogledati u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić