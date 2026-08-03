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'POSTOJE ONI KOJI NIKADA NE ZNAJU KADA JE DOSTA' Željko Mitrović poslao BRUTALNU poruku hejterima i objasnio zašto se svaka LAŽ vraća kao BUMERANG (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic ||

Porukom da se svaka laž na kraju vraća svom autoru, vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović ponovo se osvrnuo na kontinuirane napade, neistine i negativne komentare na društvenim mrežama koje mu hejteri upućuju skoro svakodnevno.

Naime, Željko Mitrović je, uz zanimljiv video snimak, poslao jasnu poruku da kampanje zasnovane na dezinformacijama mogu kratkoročno privući pažnju, ali da se, pre ili kasnije, suočavaju sa činjenicama i vraćaju onima koji su ih pokrenuli.

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- Postoje oni koji nikada ne znaju kad je dosta i kad treba da stanu! Šta je zapravo “bumerang”? “Bumerang” je zapravo običan “butterfly effect” bez posledica po budućnost i bez lančane reakcije! Hejteri, lažovčići i politički fićfirići na društvenim mrežama i ne slute da su, svojim lažima, napravili običan “bumerang effect”, ne razumeju da snaga ne leži u spiralama i vrtlozima njihovih laži, već u brzini impulsa u našem neuronskom i dendritskom sistemu, koja nažalost različito funkcioniše u različitim mozgovima različitih ljudi! Svaka laž koju napišu u komentarima izazove butterfly effect” sa “bumerang” zavrsetkom! Jednostavnije rečeno OPR CGR OPR CGR,OPR CGR OPR CGR, baš kao na ovom video prikazu - poručio je Mitrović na svom Instagram profilu.

Mitrović je i ovoga puta, u svom prepoznatljivom stilu, iskoristio metaforu kako bi poslao jasnu poruku svima da se svaki pokušaj širenja laži na kraju pretvara u „bumerang“ koji se vraća onome ko ga je bacio.

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Ova Željkova objava je za kratko vreme prikupila brojne reakcije i komentare njegovi pratilaca na društvenim mrežama, koji su ostavili komentare podrške i složili se da istina na kraju ipak ima poslednju reč.

Autor: Iva Besarabić

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