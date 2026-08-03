AKTUELNO

Zadruga

Zvala me je Mevlida, rekla mi je da će me UVEK VOLETI! Stanija otkrila da se čula sa Durdžićevom porodicom: Žao joj je što... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pobednica "Elite 9" otkrila je o čemu je razgovarala sa nesuđenom svekrvom.

Stanija Dobrojević je tokom večerašnje emisije "Narod pita" prokomentarisala Maju Marinković i njenog oca Takija koji su tvrdili da je Stanija bila intimna sa Takijem.

- Taki i njegova radodajka. Ona šta kaže, on podržava u spoljnom svetu, ona je izgovorila šta je izgovorila, on je to napolju potvrdio. To je jednako da je Zmaj od Šipova rekao da je bio sa Stanijom, tako isto i Taki, dajte poligraf, stavite Maju i Takija, pitajte ih da li je tačno to što su rekli, ja ću doneti 50.000 evra, da im uzmem 50 hiljada evra i ako može po šamar. Kad vidim kako svi pametni ljudi gledaju na tog Takija, sprdačinu jednu, i kako gledaju na njegovu ćerku sprdačinu rijaliti radodajku, ja se pitam zašto sam se nervirala, ali bolelo me je što su hteli tako da me unize i ponize - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Maja je smela da se suoči sa tobom, a on nije smeo - konstatovala je voditeljka Ana Radulović.

- Ona mu diriguje, ona mene najviše mrzi. Ona hoće da ukrade moj identitet, ona je opsednuta sa mojim likom i delom, hoće da bude Stanija, i da me nadmaši, išla je do tog ludog stanja da mi lomi stvari. Mene ni Asmin ni Aneli ne mrze koliko me Maja mrzi - rekla je Stanija.

Ona je potom otkrila da se čula sa Asminovom majkom Mevlidom Durdžić.

Foto: Pink.rs

- Juče sam se čula sa Mevlidom, ona je danima pokušavala da dođe do mog broja, sinoć smo se čule, emotivan razgovor, rekla mi je da me voli i da će me uvek voleti, da me pamti po najlepšem, da joj je žao ako je izjavljivala neke loše stvari. Ja sam rekla da njih volim i poštujem i da ne želim da uvlačim njih u taj sukob. Da i oni meni oproste šta sam rekla unutra. Oni su to naravno razumeli - navela je Stanija.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Narod Pita

#Pink

#Pink TV

#Stanija Dobrojević

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

POVEZANE VESTI

Domaći

Zamerio mi je, plakala sam: Stanija o susretu sa bratom nakon Elite 9, otkrila da li bi se pomirila sa Asminom, pa priznala koliko joj znači podrška p

Zadruga

Čula sam se sa mamom, rekla mi je... Sara otkrila šta joj je majka rekla o Muratu, pa priznala šta oseća prema njemu (VIDEO)

Zadruga

Cilj joj je bio da se domogne moj života, da me unizi i ponizi: Stanija uvidela da je Maja imala nameru da prekopira njen životni stil: Dušu bi mi odu

Domaći

REKLA SAM MU DA VODI RAČUNA... Ena Čolić otkrila da li očekuje da je Peja veri, pa se zahvalila Zlati Petrović: Bog me je pogledao! (VIDEO)

Domaći

KADROPAĆENIK: Stanija žestoko o Takiju, otkrila mišljenje o Durdžićima, a za Asmina izustila samo OVO (VIDEO)

Domaći

Stanija izašla u provod, latila se mikrofona, a onda je deca OBASULA RUŽAMA! (FOTO)