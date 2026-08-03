Zvala me je Mevlida, rekla mi je da će me UVEK VOLETI! Stanija otkrila da se čula sa Durdžićevom porodicom: Žao joj je što... (VIDEO)

Pobednica "Elite 9" otkrila je o čemu je razgovarala sa nesuđenom svekrvom.

Stanija Dobrojević je tokom večerašnje emisije "Narod pita" prokomentarisala Maju Marinković i njenog oca Takija koji su tvrdili da je Stanija bila intimna sa Takijem.

- Taki i njegova radodajka. Ona šta kaže, on podržava u spoljnom svetu, ona je izgovorila šta je izgovorila, on je to napolju potvrdio. To je jednako da je Zmaj od Šipova rekao da je bio sa Stanijom, tako isto i Taki, dajte poligraf, stavite Maju i Takija, pitajte ih da li je tačno to što su rekli, ja ću doneti 50.000 evra, da im uzmem 50 hiljada evra i ako može po šamar. Kad vidim kako svi pametni ljudi gledaju na tog Takija, sprdačinu jednu, i kako gledaju na njegovu ćerku sprdačinu rijaliti radodajku, ja se pitam zašto sam se nervirala, ali bolelo me je što su hteli tako da me unize i ponize - rekla je Stanija.

- Maja je smela da se suoči sa tobom, a on nije smeo - konstatovala je voditeljka Ana Radulović.

- Ona mu diriguje, ona mene najviše mrzi. Ona hoće da ukrade moj identitet, ona je opsednuta sa mojim likom i delom, hoće da bude Stanija, i da me nadmaši, išla je do tog ludog stanja da mi lomi stvari. Mene ni Asmin ni Aneli ne mrze koliko me Maja mrzi - rekla je Stanija.

Ona je potom otkrila da se čula sa Asminovom majkom Mevlidom Durdžić.

- Juče sam se čula sa Mevlidom, ona je danima pokušavala da dođe do mog broja, sinoć smo se čule, emotivan razgovor, rekla mi je da me voli i da će me uvek voleti, da me pamti po najlepšem, da joj je žao ako je izjavljivala neke loše stvari. Ja sam rekla da njih volim i poštujem i da ne želim da uvlačim njih u taj sukob. Da i oni meni oproste šta sam rekla unutra. Oni su to naravno razumeli - navela je Stanija.

Autor: R.L.