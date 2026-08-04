Video sam te užasne slike, razbijena šoferšajbna, krvave ruke... Mustafa Durdžić van sebe od brige za Asminom, Stanija na ivici suza! (VIDEO)

Alibabin otac se uključio uživo u program i prokomentarisao sve što se danas dešavalo sa njegovim sinom, koji se na kraju nije ni pojavio u emisiji.

Stanija Dobrojević prokomentarisala je to što su na finalu Luka i Anita navijali za Aneli, a ne za nju.

- Kada ste ostali ti i Aneli da se borite za pobedu, Luka i Anita su navijali da Aneli odnese pobedu - rekla je voditeljka.

- Ne znam, Anita se dosta visoko kotirala, Luka me je iznenadio plasmanom. Zašto su želeli da pobedi Aneli, ne znam, i ne mešam se u to, ali mi je bitno da su rezultati ovde i da sam ih sve ispratila. U kući niko nije razumeo moju situaciju koliko sam ja ranjena, doživljavali su me kao robota, rekli su da sam na silu plakala, ja ne znam, volela bih da mogu da izbrišem tu moju ranjivu i povređenu stranu - rekla je Stanija.

Nakon ovoga u program se uključio Mustafa Durdžić, koji se odmah obratio Staniji, ali i otkrio šta se desilo sa njim i Majom Marinković.

- Nisam baš tako dobro, ali preživeću i ovu noć. Mislim da Pink već ima sve informacije, Asmin i Maja su imali sukob, ne znamo šta je bilo s njim, video sam slike da ima krvave ruke, razbijeno auto, šoferšajbnu. Došao je trenutak za istinu, ja sam se uključio komentarima kad je Aneli ušla u sedmicu, tad je ona izjavila da je Stanija otela muža nekome i tatu, ja sam rekao da to nije tačno. Kad su se Asmin i Stanija upoznala oni su nas zvali na kameru, ja nikad nisam video lepši par na svetu, da ste videli kako su bili srećni, u mojim očima je to bila sva lepota sveta. Asmin je primer o kom se pričalo dve godine, svi su ga blatili, ali on je šarmantan, inteligentan, on nimalo nije glup, ne može glup čovek da ima milion evra - rekao je Mustafa dok je Stanija bila na ivici suza.

- Maja i Aneli su rekli da sam ja zaljubljen u Staniju, ja sam nju gledao kao ćerku, ja sam prvi put čuo šta su govorili za njenog oca, meni je veoma žao zbog toga. Ja sam se dopisivao sa Asminom, zamolio sam ga da se obuče lepo, da se sredi, da se ponaša civilizovano, nekad treba priznati poraz i to ga diže u visini. Molio sam ga da se izvini Staniji. Rekao je da je spreman. Video sam na Instagramu užasne slike. Bili su u nekom hotelu, a on je imao jednu prijateljicu koja se zove Gabi, oni su prijatelji, imali smo psa Rokija, kad je Aneli rodila dete, Asmin je dao Rokija u azil, Gabi ga je pitala za psa i otišla i uzela ga. Meni se Asmin danas javio kaže: "Je l' si čuo da je Roki umro", i posle toga se nije javljao. A kasnije mi pošalju ljudi slike da se objavio broj od gospođe Gabi, žena nije iz tog sveta, ona ne zna ni reč srpskog jezika, to je poniženje za našu porodicu - naveo je Alibabin otac.

- Ko zna šta se tamo dešavalo, vidiš kakve su mu ruke, zato se i nije pojavio u emisiji. Hvala Mustafi za podršku, ali nemate vi potrebe da se izvinjavate ni za šta, nemate šta kome da se pravdate - rekla je Stanija.

- Možda je u bolnici, ne znam, prave probelme po Beogradu, razbijaju automobile. Moguće da je razlog Gabi, ali ona žena nije takva. Asmin nije takav, nije zločest, nije nasilnik, Stanija njega dobro poznaje. Ako nas slušaju Maja i Asmin, on je sposoban, lep, privlačan, ali nema potrebe da ga toliko kontroliše - rekao je Mustafa.

Autor: R.L.