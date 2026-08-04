Matora raspandrkača koja mesi pite... Javila se Maja Marinković! Nikad brutalnije unakazila Asminove roditelje, otkrila detalje HAOSA koji se desio! (VIDEO)

Nakon haosa koji je danas odjeknuo u medijima Maja otkrila šta se desilo!

Voditeljka Ana Radulović u večerašnjoj emisiji "Narod pita" ugostila je pobednicu "Elite 9" Staniju Dobrojević, a sa njom je trebalo da gostuje i Asmin Durdžić, ali se ipak nije pojavio u studiju televizije Pink.

Maja Marinković se javila Ani i poslala poruku za Asminove roditelje.

- Pisala mi je Maja, ima nešto da poruči. Samo da se oglasim jer vidim da bruji sve. Asmin je sam razbio šoferku jer se iznervirao, sa nama je sve okej, Melvida pošto voli da pravi pite neka povede Stanku u Cazin i neka zamesi. Baka Staniji je od Asmine ostala samo baka Malvida. Poznato je da žena sve laže, matora raspandrkača koja mesi pite i zove "Narod pita" - glasila je poruka koju je Ana dobila od Maje Marinković.

- Meni podrška govori da je Maja najveće zlo i da ga ona nagovoa da me vređa. Ona sad upravlja sa njim i da vređa porodicu. Ne vređa on, ali njegova izabranica. Ovo je velika sramota - dodala je Stanija.

- Grofica je izmislila svet za njih, oni će da pričaju nešto, a nisu videli unuče tri godine - glasila je još jedna poruka koju je Maja napisala.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić