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ŠOK: Stanija i dalje voli Asmina? Saterana u ćošak, priznala šta oseća! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije očekivala da će gledalac ovako nešto da joj kaže!

Voditeljka Ana Radulović u večerašnjoj emisiji "Narod pita" ugostila je pobednicu "Elite 9" Staniju Dobrojević, a sa njom je trebalo da gostuje i Asmin Durdžić, ali se ipak nije pojavio u studiju televizije Pink. 

Usledilo je novo telefonsko uključenje, javio se gledalac Novica.

.- Mislio sam da će Asmin biti tu, a ja sam hteo da mu kažem da će čupati kosu s glave. Doći će maca na vratanca, moliće Staniju. Vidi se da ona njega i dalje voli - rekao je gledalac.

- Ma kakvi, ja kažem samo da će da dođe na moje - rekla je Stanija.

- Ti njega voliš i dalje - nastavio je Novica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kuku! Da li čuješ šta kaže? Svi bi u meni da vide sad spas, a uaboravljaju šta je meni učinjeno. Meni je žao njegovih roditelja, ali mi njega nije žao jer je on to sam birao - mastavila je Stanija.

- Stanija on tebe i dalje voli nego se pogubio. Ona je i Janjušu popila pamet, a on nije glup, kao ni Filip. Oni nisu kukavice. To se sve rešava rečima i jednostavno se razižeš. Mi nismo stoka, imamo jezik i dohovaramo se rečima. On će jednog dana da žali za ovo što je uradio tebi - pričao je Novica.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić

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