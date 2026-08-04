Sa ovim ološima ne vredi ni 10 fakulteta: Stanija priznala da joj diploma nije pomogla da dominira u rijalitiju! (VIDEO)

Podeljena mišljenja publike!

Voditeljka Ana Radulović u večerašnjoj emisiji "Narod pita" ugostila je pobednicu "Elite 9" Staniju Dobrojević, a sa njom je trebalo da gostuje i Asmin Durdžić, ali se ipak nije pojavio u studiju televizije Pink.

Usledilo je novo telefonsko uključenje, a gledateljka je imala kritike za Staniju.

- Ona je za mene obična starleta koja ima fakultet, ali ja imam koji je teži od njenog. Gledaoci je mnogo forsiraju - rekla je gledateljka.

- Dobro jutro, poštovanje i svaka čast što ste budni u 20 do pet. Nemojte da se ljutite na moju podršku i ljude koji me prate. Fotografisala sam se provokativno i to radim i dalje, a nikome ne štetim osim sebi. Ne treba drugi da rade kao ja, ali je to bio moj put i hir i sama sam sebi nešto dokazivala u ludim godinama, a onda napravila biznis. Mislim da ljudi koji voli mene me vole zbog mog kataktera. Početak jeste bio zbog mojih fotografija, ali su onda ljudi upoznali moj kataker. Nemojte da pričate da sam samo jedna starleta, a prvo istražite ko su poznate starlete u svetu - govorila je Stanija.

- Ja vas zbog toga ne volim - rekla je gledateljka.

Usledilo je još jedno uključenje, javio se gledalac Zoran.

- Ja bih prvo pozdravio Staniju. Drago mi je da je neko ko zna da priča jer ove godine većina koji su bili za crnim stolom imaju samo gimnaziju. Što se tiče Aneli i Maje ne znam koje škole one imaju? Stanija, svaka čast, ti si završila fakultet - rekla je Stanija.

- Sa ovim ološima ne vredi ni 10 fakulteta - dodala je ona.

- Bila si tri godine sa Asminom, šta je on završio? - pitao je gledalac.

- Neku građevinski, bavi se time od 15. godine. On je meni pokazao diplomu, ali nećemo o tome. On ima kliker za biznis i u mom početku je on meni pomagao - dodala je ona.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić