Maja demolirala Asminov auto, pogledajte snimak! Razbijena šoferka, Durdžiću krvava ruka, Mevlida ZOVE POLICIJU! (VIDEO)

Uprkos tome što se Maja Marinković i Asmin Durdžić trude da posle izlaska iz "Elite" svoju ljubavnu vezu predstave idiličnom, počele su da se obistinjuju sve one stvari na koje su Durdžića tokom boravka u Beloj kući upozoravali cimeri. Prvih nekoliko svađa uspeli su da zataškaju, te da ih u emisijama prepričaju na duhovit način, međutim juče je došlo do ozbiljnog skandala o kojem bruje svi.

Naime, juče je u studiju Pinka trebalo da bude održano dugoočekivano suočavanje bivših verenika Asmina Durdžića i pobednice Stanije Dobrojević u emisiji "Elita - Narod pita", međutim Asmin se nije pojavio u emisiji, niti odgovarao na telefonske pozive. Razloge zbog kojih nije došao nije za sada otkrio, međutim svima je jasno da je dobio zabranu od ljubomorne Maje.

Razlupan auto

Svemu ovome prethodila je svađa oko izvesne Gabi, bankarke iz Austrije. Maja je Asminu priredila ljubomornu scenu, nakon čega mu je razlupala automobil, dok je on završio s krvavom šakom.

Maja je, takođe, rešila da izvesnoj Gabi zagorča život, te je objavila njen broj mobilnog telefona, uz javne uvrede.

- Dobar dan. Ceo dan me zove neka ku*va, evo vam broj telefona, pa ako neko može da je zadovolji neka se javi gospođi, pošto ja mira nemam - poručila je Maja.

Rat sa Mustafom i Mevlidom u emisiji

Kao da nije bilo dovoljno drame, usledila je nova. U emisiju su se uključili Asminovi roditelji Mevlida i Mustafa, budući da im se sin ne javlja zbog nove devojke, te da ne znaju šta se s njim dešava.

- Nisam baš tako dobro, ali preživeću i ovu noć. Mislim da Pink već ima sve informacije, Asmin i Maja su imali sukob, ne znamo šta je bilo s njim, video sam slike da ima krvave ruke, razbijeno auto, šoferšajbnu. Došao je trenutak za istinu, ja sam se uključio komentarima kad je Aneli ušla u sedmicu, tad je ona izjavila da je Stanija otela muža nekome i tatu, ja sam rekao da to nije tačno. Kad su se Asmin i Stanija upoznala oni su nas zvali na kameru, ja nikad nisam video lepši par na svetu, da ste videli kako su bili srećni, u mojim očima je to bila sva lepota sveta. Asmin je primer o kom se pričalo dve godine, svi su ga blatili, ali on je šarmantan, inteligentan, on nimalo nije glup, ne može glup čovek da ima milion evra - rekao je Mustafa dok je Stanija bila na ivici suza.

- Možda je u bolnici, ne znam, prave probelme po Beogradu, razbijaju automobile. Moguće da je razlog Gabi, ali ona žena nije takva. Asmin nije takav, nije zločest, nije nasilnik, Stanija njega dobro poznaje. Ako nas slušaju Maja i Asmin, on je sposoban, lep, privlačan, ali nema potrebe da ga toliko kontroliše - rekao je Mustafa.

Mevlida zapretila policijom

- Ja sam dobila upravo slike Asminove krvave ruke, auto je ceo slupan, ima tu još puno toga. Oni su se danas popodne posvađali zbog te Gabi, a to nigde veze nema. To je bilo u nekom hotelu. Moja pretpostavka je da je Asmin otišao zbog nje u hotel, a da su se tamo svađali. Gazda hotela je valjda njih opomenuo jer su bili glasni i svađali se. Ne znam da li je Maja bila krvava, ali vidim da je njegova isečena. Možete da zamislite kako se ja sad osećam. Ako se ne javi do sutra ja ću da kontaktiram policiju - pričala je Mevlida.

Njene reči izrevoltirale su Maju, koja se odmah oglasila. Naime, ona je voditeljki Ani Radulović poslala poruku i žestoko izvređala roditelje svog dečka.

- Samo da se oglasim jer vidim da bruji sve. Asmin je sam razbio šoferku jer se iznervirao, sa nama je sve okej, Melvida pošto voli da pravi pite neka povede Stanku u Cazin i neka zamesi. Baka Staniji je od Asmine ostala samo baka Melvida. Poznato je da žena sve laže, matora raspandrkača koja mesi pite i zove "Narod pita" - glasila je poruka koju je Ana dobila od Maje Marinković.

"Majo, imala si 19 abortusa"

Mevlida nije ostala imuna na njene reči.

- Ja moram da odgovorim Maji Marinković. Uvek sam fina i kulturna, a oprostite mi ako večeras budem brutalna. Maja nikad ne može da bude ni blizu Stanije. Što se tiče pite ja se toga ne stidim i pita prave sve normalne žene, a ona sebi ne zna vodu da donese. Majo Marinković, imala si 19 abortusa, a možda je i bolje jer da su se deca rađala kakva si bila pre operacija sve bi same nakaze bile. Razbila si šoferku, Asminu je krvava ruke i nije prvi put. Asmine sine, ako me slušaš, beži od te nakaze jer će da te unakazi. Dođi kod mene ovde, smeće jedno bezobrazno. Pokrij se da te niko ne vidi, smradu. Najgora si osoba koja postoji na ovom svetu. Asmin nije bio sa tom ženom jer je ugledna i radi poštene poslove, a ti si ta koja radi te stvari. Žena će tebe da tuži, a ja ću svedok da joj budem. Ja ne znam da li je Asmin video tvoje radove jer treba stid da ga bude sa kim je. Majo Marinković, stidi se sama sebe, a ni tata ti nije ništa bolji. Staniji ne možeš ni blizu da budeš. Ja sam prirodna, a šta je ona? Plastika. Ona na svaka dva meseca ide nešto da ušiva, dosta mi je nje - pričala je Mevlida.

Kada je čula njene reči, Maja je hitno reagovala:

- Evo piše Maja još jednu poruku: "Reci tom matorom ološu da ne jede g*vna mnogo da joj ja ne objasnim ko je i šta. Dosta sam ćutala tim ološima, nakaza debela. Baba monstrum koja ne gleda svoje unučiće. Ide tužba za abortuse jer je to laž, a možda to zna za sebe jer ide po selu i ko zna šta radi" - pročitala je Ana.

Autor: D. T.