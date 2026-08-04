ŠOK! Grofica podržala Maju u haosu sa Asminom, pa izvređala Mustafu i Mevlidu: Bolje da si abortirala nego rodila svoje nakaze!

Jučerašnji dan obeležila je neviđena drama Maje Marinković i Asmina Durdžića, koja je rezultirala razbijenom šoferšajbnom na njegovom automobilu, slomljenim telefonom, ali i narušenim odnosom sa njegovim roditeljima Mevlidom i Mustafom Durdžićem, zbog njihovog uključenja u emisiju "Elita - Narod pita". Maja ih je u emisiji žestoko izvređala, oni uzvratili, a Durdžić im je žestoko zamerio što su se oglušili na njegovo naređenje da se više javno ne oglašavaju... A sada je usledila i reakcija Jasmine Ahmić Grofice, Asminove bivše tašte.

Frka između Maje i Asmina krenula je juče, kada je Marinkovićeva otkrila da se Durdžić dopisivao sa izvesnom Gabi, svojom bankarkom iz Austrije. Kada je utvrdila da je Asmin sa njom pre osam godina bio intiman, usledio je haos, a sada je tu priču potvrdila i Grofica, Anelina majka, koja je čitave noći kačila storije.

- Imao je sa Gabi vezu, često mu rešavala po banci s*anja. Odveo psa sa namerom toj ženi, a jaka izjava Mustafe:"Volim Staniju kao ćerku", a znamo šta se reklo, kako je on voleo Minku - napisala je Grofica, a potom se ostrvila na Mustafu.

- Lažove, Mustafa! Ne zna Aneli nemački, ali znaju njihovi prijatelji koji znaju šta je on imao sa Gabi. Lažovčino bolesna, sve što kažeš - lažeš! Odronu podmukli, seljačino! Majo, imao sa Gabi, imaće opet.

Iznenađujuće, pružila je podršku Marinkovićevoj.

- Bravo, Majo! Istinu kažeš, i Švabica je istina. Godinama taslači Gabi iz banke koja radi prevare za njega. Aneli je imala probleme, svađe radi nje. Mustafa lažovčina i gibanica - u svom stilu poručila je Anelina majka.

Izvređala Mevlidu

Nakon što je izvređala Mustafu, Grofica se posebno fokusirala na bivšu priju Mevlidu.

- Mevlida dama, Maja je navukla da pokaže kolika je krmača. Čuli ste šta je manekenka rekla za unuče - napisala je Grofica, a ubrzo je usledila nova objava.

- Ko si ti, smeće, da budeš svedok? Đubre, rekla si opet da tebe ne zanima nikakvo unuče Nora. Ti si k*rva, seljanko - napisala je Anelina majka.

Tu se, međutim, nije zaustavila.

- Seljanko, bolje bi ti bilo da si ti uradila svoje abortuse, da nisi rodila svoje nakaze. Kujo, sram te bilo - napisala je Grofica, pa nastavila da ismeva majku bivšeg zeta Asmina.

- Dama Mevlida sprema zimnicu za Elitu 10, pa da joj deca koju nije abortirala imaju šta žderati

Oglasila se i Aneli

Aneli je prethodnih dana ratovala sa Asminom oko ćerkice Nore, tačnije zbog toga što, dok najavljuje sudske postupke protiv bivše, još uvek nije došao u Dubrovnik da vidi ćerku, a sad je ironično, na temu njegove drame sa Majom, poručila:

- Sada, kada vidim šta se dešava, žao mi je što sam ga kritikovala jer se posle pune tri godine nije udostojio da dođe da vidi ćerkicu koja mu, kako kaže, toliko mnogo nedostaje. Vidim da nema vremena, ipak ima preča posla i probleme koji su mu prioritet. Pozdrav za Maju kraljicu - u svom stilu poručila je Aneli za Pink.rs.

Tu se nije zaustavila, već se dotakla svoje bivše svekrve Mevlide, a pomenula je i Majinog oca Takija Marinkovića.

- Što se tiče gospođe Mevlide, samo mi nije jasno zbog čega uporno brani sina i opravdava njegove postupke, a u njemu ne vidi nijednu grešku. Mislim da je u ovoj priči najrealnije da najzabrinutiji bude Majin otac Taki, jer ja odlično znam kako se Asmin ponaša u ovakvim situacijama, kakva mu je narav i šta je u stanju da uradi, što Maji, naravno, ne želim - zaključila je Ahmićeva.

Autor: D. T.