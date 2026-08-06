PLJUŠTE PROZIVKE! Anastasija se vratila u emisiju pa zaratila sa Borom, a Uroš šokirao izjavom: PISAO MI JE KANJE VEST, NA SVE PRISTAJEM (VIDEO)

Neočekivano!
U toku je emisija "Narod pita", a Anastasija Brčić je u jednom momentu polila Boru Santanu vodom, jer je saznala da je jednoj devojci napisao da je slatka i tada napustila emisiju.
- Jedna devojka mi je poslala poruku da se vidi da bih ja "opalio" Uroša, ja sam njoj rekao da je slatka, i Anastasija je to dobila u sekundi - rekao je Bora.
- Bora bi mene opalio to je jasno, ti si Boro prikriveni gej, hteo bi da budeš sa mnom - govorio je Uroš.
Anastasija se u jednom momentu vratila u emisiju:
- Ti klošaru jedan smrdljivi, sinoć si je*ao u stanu tvoju prijateljicu koja se renta za 150 evra, to je on pričao - govorila je Anastasija kada se vratila u emisiju.
- Rekao sam da te je uradio - dodao je Uroš.
- I da mu je tanak - dodao je Darko.
- Koliko si ti Boro jadan, nakazo jedna -vikala je Anastasija.
- Alkoholičarko, promiriši ovo čime me je polila - dodao je Bora.
- Kakav je bio Bora napolju - upitala je Anastasija.
- Nikakav, snimao se sa prijateljicama po stanovima. On je stalno pisao sa nekim devojkama, jurio se sa nekom devojkom za koju je rekao da je prijateljica njegovog brata, a njegov brat ne zna tu ženu. Ljudi vi ne znate koji je to manipulator - rekla je Anastasija.
- Ona preuveličava konstantno, ovo nije moj nivo, ovi civili - dodao je Bora.
- Koji blam, koji civili - dodala je Anastasija,
- Ja jurim američku karijeru, meni je pisao Kanje Vesti, pristajem na sve, čak i na ono što je Karleuša odbila - dodao je Uroš.
Autor: N.B.