AKTUELNO

Domaći

PLJUŠTE PROZIVKE! Anastasija se vratila u emisiju pa zaratila sa Borom, a Uroš šokirao izjavom: PISAO MI JE KANJE VEST, NA SVE PRISTAJEM (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je emisija "Narod pita", a Anastasija Brčić je u jednom momentu polila Boru Santanu vodom, jer je saznala da je jednoj devojci napisao da je slatka i tada napustila emisiju.

pročitajte još

ŠOK UŽIVO U PROGRAMU! Anastasija ispolivala Boru, pa izletela iz emisije (VIDEO)

- Jedna devojka mi je poslala poruku da se vidi da bih ja "opalio" Uroša, ja sam njoj rekao da je slatka, i Anastasija je to dobila u sekundi - rekao je Bora.

- Bora bi mene opalio to je jasno, ti si Boro prikriveni gej, hteo bi da budeš sa mnom - govorio je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

Anastasija se u jednom momentu vratila u emisiju:

- Ti klošaru jedan smrdljivi, sinoć si je*ao u stanu tvoju prijateljicu koja se renta za 150 evra, to je on pričao - govorila je Anastasija kada se vratila u emisiju.

- Rekao sam da te je uradio - dodao je Uroš.

- I da mu je tanak - dodao je Darko.

- Koliko si ti Boro jadan, nakazo jedna -vikala je Anastasija.

- Alkoholičarko, promiriši ovo čime me je polila - dodao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kakav je bio Bora napolju - upitala je Anastasija.

- Nikakav, snimao se sa prijateljicama po stanovima. On je stalno pisao sa nekim devojkama, jurio se sa nekom devojkom za koju je rekao da je prijateljica njegovog brata, a njegov brat ne zna tu ženu. Ljudi vi ne znate koji je to manipulator - rekla je Anastasija.

- Ona preuveličava konstantno, ovo nije moj nivo, ovi civili - dodao je Bora.

- Koji blam, koji civili - dodala je Anastasija,

- Ja jurim američku karijeru, meni je pisao Kanje Vesti, pristajem na sve, čak i na ono što je Karleuša odbila - dodao je Uroš.

Autor: N.B.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Narod Pita

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

POVEZANE VESTI

Zadruga

Žestok haos: Bukti rat Anđela i Luke na sve strane, prozivke pljušte kao lude! (VIDEO)

Showbiz

Kanje Vest šokirao priznanjem: Dijagnostikovan mi je autizam

Zadruga

BIO MI JE POZITIVAN TEST: Anastasija prepričava Jovani njen ljubavnim brodolom iz prošlosti, pa mu u svađi zabranila da viđa dete! (VIDEO)

Domaći

Obećala sam da neću... Anastasija ogolila dušu o odnosu sa Borom Santanom, a evo šta je sprečava da stupi u vezu sa njim (VIDEO)

Zadruga

Pljušte prozivke na sve strane: Mića nikad brutalnije zaratio sa gledaocem, uvrede sevaju kao dobar dan! (VIDEO)

Zadruga

Haos u Eliti od rane zore: Miki i Murat žestoko zaratili zbog Sare, pljušte prozivke na sve strane! (VIDEO)