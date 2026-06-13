Žestok haos: Bukti rat Anđela i Luke na sve strane, prozivke pljušte kao lude! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević podigao je Anđela Rankovića kako bi odgovorio Luki Vujoviću na prozivke.

- Šta ti misliš o Luki? - upitao je Darko.

- Da je jedan običan kompleksaš, glumio je cirkuzanta kroz celo svoje odrastanja. Prva stvar je da je opterećen rijalitijem i to je dokazao za ovih godinu dana. Izuzetno razmišlja o rijalitiju i ko koliko ima procenata, zato što on stalno to potencira i uvek priča o tome. Njega bole ta mesta i on je jako sujetan na to, tek će pokazati do kraja koliko je željan rijalitija kao i Anita - rekao je Anđelo.

- Anđelo, kako komentarišeš to što Luka i Anita ponovo komentarišu neke tvoje navodne gej priče? - upitao je Darko.

- Meni je to stvarno cirkus i presmešno, ovde sam od 2017. godine i nikad u životu nije bilo tih priča. Beograd je mali grad i u njemu se sve zna, a takve priče samo mogu da pričaju sujetni i iskompleksirani ljudi koji ne mogu da budu ono što sam ja. Izvolite dokažite to što pričate, a nikad neće moći da budu ja. Novinari znaju ko sam i šta sam, a da takve stvari postoje vi bi ih iskopali. Oni su bis*ksualci, nije mi jasno ako ste uživali u takvim odnosima kako onda pokušavate da gazite osobu na kontu toga - rekao je Anđelo.

- Luka, što si rekao da se s*reš na svakog ko glasa na Anđela? - upitao je Darko.

- S*rem se na osobu koji ovde govori kada izađe da ide u Ameriku i koktele, a ovde ima trudnica kojoj su potrebnije pare - rekao je Luka.

- Šta njega briga da li ja imam Rolex i kakav ću život da živim? Brini se ti o sebi i kako ćeš brinuti o troje dece kada izađeš - rekao je Anđelo.

- Ovo je blam s kim sam ja blam, ovo je ubistvo. Luka je prošle godine pričao o zlatnoj kartici i tako dalje, pa ništa nije imao - rekla je Aneli.

- Ja sam svom detetu dao para i para za osam godina, a ja sam svom sinu davao sve - rekao je Luka.

- Ovo je meni presmešno, zamisli ti on krao da bi davao sinu i navodno se time hvali. Ja o svojoj bivšoj devojci nisam pričao šta voli u s*ksu i da je ružna dok - rekao je Anđelo.

Autor: N.P.