Haos u emisiji! Bora poručio da nikad nije bio sa Indi, Anastasija uzvratila: Ne lažem, ponavljam njegove reči! (VIDEO)

Tokom emisije „Narod pita“ ponovo je otvorena jedna od najintrigantnijih tema iz ''Elite 9'', navodni odnos Bore Santane i pevačice Indi Aradinović. Priča je ponovo dospela u žižu interesovanja nakon što je njegova bivša devojka Anastasija Brčić izjavila da je Bora bio intiman sa Indi, što je izazvalo brojne reakcije.

Ponovo se povela priča o Bori Santani i njegovom navodnom odnosu sa pevačicom Indi Aradinović, nakon što je njegova bivša devojka Anastasija Brčić iznela tvrdnje da je Bora bio intiman sa Indi.

- Bora i Anastasija su u svoj sukob u jednom momentu upetljali pevačicu Inti. Naime, Anastasija je optužila tebe Boro da si joj se poverio kako si bio intiman sa Inti. Boro, da li si se čuo sa Indi? - upitao je Darko.

- Mnogo mi je žao što je tako ispalo. Krivo mi je, nikada nisam rekao za Indi da sam imao sa njom intiman čin, žao mi je jer ovo sve nije zaslužila. Doživela je da nju jedna Anastasija spominje, izvinjavam se ovim putem njenoj porodici - kazao je Bora.

- Jao, Boro(smeh), ti si jedan cirkus. Bora je pričao o Indi sa Majom u šiframa. Pričao je kako je njega Indi digla iz mrtvih i da im je se*s bio veoma strastven - kazala je Anastasija.

- Indi je na to što ste vi pričali rekla ovo, ovo je samo delić za portal Pink.rs: - Zašto bi ta devojka uzimala moje ime u usta tek tako, ako joj ništa nije pričao?! Ona to izgovara?! On ovo nije mogao da joj kaže, jer se to nikada nije desilo! Koje poniženje, koje reči, užas! Ovo je atak na moj život, baš problem! Bora je prolupao otkad je ušao unutra, sećam se, kada sam ušla unutra na žurku pravio mi je scenu jer me je Terza zagrlio... Prišao je Terzi, rekao:"To je moja cura", prolupao je skroz. Ako stoji iza ovoga, odgovaraće i on, ali i njegova devojka, jer ovo gleda milionski auditorijum, moja majka, otac, sestra, moj momak... Kvare mi život, remete moju auru, ja sam sad uznemirena. Da zažmurim na ovo neću, a pre dve nedelje sam davala lepe komentare za Boru, bila pravi drug uz njega i govorila da on nema afinitete prema Urošu Staniću - pročitao je Darko.

- Ja sam samo pričala ono što je Bora pričao - kazala je Anastasija.

- Šta ćeš ako te Indi bude tužila? - upitao je Darko.

- Mislim da je ta žena svesna toga da ja ne pričam izmišljotine, ja nisma neka budaletina. Njegova maćeha, kao i sestra su govorile javno da je bio sa Indi - rekla je Anastasija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.