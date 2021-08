ŽENA BESKRAJNE HRABROSTI: SKINULA JE HIDŽAB I PORUČILA AVGANISTANKAMA - U ŠKOLE! Ovo je životna priča KRALJICE SORAJE

Soraja Tarci bila je prva konzort kraljica Avganistana i supruga kralja Amanulaha Kana. Rođena je u Siriji, gde je stekla obrazovanje zahvaljujući svom ocu Mahmudu Tarciju, poznatom avganistanskom intelektualcu i političaru.

Vladavina njenog supruga ostala je zapamćena, između ostalog, po modernizaciji. Amanulah kan je osnivao škole za dečake i devojčice i odbacio viševekovnu tradiciju strogih pravila oblačenja koja su se odnosila na žene, a unapređen je opšti položaj žena po pitanju prava.

Njegova supruga kraljica Soraja igrala je važnu ulogu u tome: ona je bila lice promena u avganistanskom društvu, a prva je javno skinula hidžab, što je podstaklo supruge ostalih zvaničnika da učine isto. Bila je poznata o "zapadnjačkom stilu" i elegantnim šeširima, ali izgled i način odevanja bili su manje važni u njenoj životnoj priči. Soraja je bila prva kraljica i supruga nekog muslimanskog vladara koja se s njim pojavljivala u javnosti, bez obzira na važnost događaja kojima su prisustvovali ― sastanke u kabinetu, lov, jahanje. Štaviše, bila je ministarka obrazovanja.

― Ja sam vaš kralj, ali ministarka obrazovanja je moja žena ― vaša kraljica ― izjavio je Amanulah kada je 1926. došao na presto.

Soraja je ohrabrivala devojčice i žene da se obrazuju, otvorila je prvu žensku školu u Kabulu i 1928. poslala 15 devojčica u Tursku radi višeg obrazovanja. Osnovala je prvi ženski magazin Ershad-I-Niswan ("Vodič za žene") i žensku organizaciju Anjuman-i Himayat-i-Niswan ("Asocijacija za zaštitu žena"), kao i nekoliko škola i list Ishadul Naswan. Ona je neprestano pozivala žene da učestvuju u izgradnji Avganistana, a zabeležen je govor koji je kraljica Soraja održala 1926. godine, na sedmu godišnjicu avganistanske nezavisnosti od Britanske imperije.

― Nezavisnost pripada svima nama i zato je slavimo. Mislite li, međutim, da našoj naciji od početka u službi trebaju samo muškarci? Žene, takože, treba da uzmu učešće, kao što su žene činiile u ranim godinama naše nacije i islama. Iz njihovih primera moramo da učimo da moramo da doprinesemo napretku naše nacije i da ovo ne može da se učini bez opremljenosti u vidu znanja. Zato svi treba da pokušamo da steknemo što je više moguće znanja, kako bismo mogli da pružimo svoje usluge društvu na način na koji su žene činile u ranom islamu ― rekla je Soraja.

Mausoleum and tomb of #AmanullahKhan in #Jalalabad - an #Afghan King who defeated #Brits in the third Anglo-Afghan War of 1919 pic.twitter.com/mwNJjpmxgC