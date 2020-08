SVE o RAKU koji je USMRTIO ISIDORU BJELICU: Od ovog kancera godišnje umre preko 500 žena u Srbiji

Danas je posle duge i teške borbe sa kancerom, preminula književnica Isidora Bjelica. Vest o odlasku poznate spisateljice i supruge reditelja Nebojše Pajkića, sa javnošću je podelila njena sestra.

Isidora je preminula u kući svojih roditelja na Novom Beogradu, u 52. godini. Sa rakom jajnika borila se bezmalo deset godina. Pre dva meseca, na društvenim mrežama je ostavila potresne objave. Iza Isidore ostale su njene knjige, neutešni suprug Nebojša Pajkić, sin Lav Grigorije i kćerka Vila Evanđelina.

Rak jajnika spada u jedan od najčešćih oblika kancera u našoj zemlji od kojeg godišnje oboli skoro 1.000 žena. Prema poslednjim statistikama, oko 550 njih izgubi bitku sa ovim opakim neprijateljem.

Medicinski naziv za ovaj vid oboljenjnja je karcinom ovarijuma, a reč je malignom, tj. zloćudnom tumorukoji je lokalizovan na tkivu jajnika. Najčešće se javlja nakon 35. godine života i smatra se da najverovatnije nastaje kao posledica više udruženih faktora rizika.

Postoje tri osnovne grupe uzroka raka jajnika, a to su endokrini, genetski i faktori iz spoljašnjeg okruženja (poput pušenja, izloženosti zračenju npr. kod osoba koje rade u oblasti nuklearne medicine itd). U odnosu na stepen uznapredovalosti, ovaj tiop kancera se deli na četiri stadijuma.

Rano otkrivanje maligniteta je u ovom slučaju od izuzetnog značaja, jer lečenje onda ima daleko veći stepen uspešnosti. Ipak, zbog često kasne dijagnoze, do koje dolazi kada je malignitet već uznapredovao u doba otkrivanja, svrstava se u najsmrtobosnije kancere.

SIMPTOMIU ranom stadijumu simptoma obično nema, dok su u uznapredovalom vrlo nespecifični. Dijagnostika obično uključuje ultrazvuk, CT ili MR i merenje tumor-markera. Dijagnoza se postavlja histološkom analizom, a o kojem je stadijumu reč, određuje se hirurškim putem.

Ovo su neki od najčešći simptoma raka jajnika:

* mučnina

* gađenje

* povraćanje

* zatvor

* tup stalni bol u stomaku

* otežano mokrenje

* gubitak apetita

* gubitak težine

* otežano disanje

* neredovne menstruacije

* izostanak menstruacije

* maljavost

* akne

LEČENJE



U lečenje je uključena histerektomija, obostrana andeksektomija, odstranjenje što je moguće veće količine zahvaćenog tkiva i, osim ukoliko rak nije lokalizovan, hemoterapija.

U SAD–u, rak jajnika je po učestalosti drugi ginekološki zloćudni tumor (pogađa oko 1/70 žena) a i najsmrtonosniji (1 odsto žena umire od njega). Smatra se da je 5. po redu vodeći uzrok smrti povezanih s rakom kod žena. Procenat obolelih je veći u razvijenim zemljama.

PROGNOZE ZA OPORAVAK



Stope petogodišnjeg preživljavanja uz lečenje u stadijumu I iznose od 70 do 100 odsto u stadijumu II od 50 do 70 odsto, u stadijumu III od 15 do 35 odsto i u stadijumu IV od 10 do 20 odsto. Prognoza je lošija kad je histološki stepen tumora veći ili kad se operacijom ne može u potpunosti odstraniti vidljivo tkivo. U tom slučaju je najbolje kad se zahvaćeno tkivo može smanjiti na manje od centimetar prečnika.