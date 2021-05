AKO OSETITE OVU BOL - SNAŽNO UDARITE NOGOM O POD: Srpski endokrinolog objasnio trik KOJI SPASAVA ŽIVOT

- To je tačno, treba udariti desnom nogom o pod jako. Slepo crevo leži na mišiću i kada se upali ono pravi jaku iritaciju tog mišića. Kada aktiviramo taj mišić, onda to boli još jače. To je dobar savet, to je indirektni pokazatelj da postoji upala slepog creva.

Endokrinolog je objasnio kako dolazi do upale slepog creva i zašto je tako teško dijagnostikovati.

Mučnina i jak bol na desnoj strani stomaka koji ne presataje. Kad to osetimo, pomislimo na upalu slepog creva. Pomaže li savet naših baka da snažno udarimo desnom nogom o pod i bol će pokazati o čemu je reč? O tome kako da prepoznamo da li imamo upalu slepog creva - govorio je endokrinolog dr Vojisalav Perišić.

Dr Perišić je objasnio i kako se ovaj problem manifestuje različito, pa ga nije lako dijagnostikovati odmah.

- Kada je javi bol s desne strane dole kod dece između pet i sedam godina, moguće je da se radi o upali slepog creva. Slepo crevo je dugačko kao pantljičara i ide ispod jetre. Pa onda boli ispod jetre, a ne boli dole. Ili je bol krenuo u levu stranu pa došao do završne strane debelog creva", ističe i dodaje da je pravilo da u svim slučajevima kada postoji osnovana sumnja da je reč o upali slepog creva, radi se ultrazvuk.

Koji su glavni simptomi koji ukazuju da je slepo crevo ugroženo?

"Kada je upala slepog creva, bol prvo krene sa leve strane dole, pa se premešta, pa boli želudac. Pa se premešta na desnu stranu. To je šetajući bol i mora ceo trbuh da se pregleda. Gde najviše postoji bolna reakcija, tako se odlučuje", napominje i dodaje:

- Slepo crevo je rezervoar probiotskih bakterija našeg probavnog sistema. Kada pijemo antibiotike uništavamo sve, one ostaju u slepom crevu i ono je praktično u slanom stanju upale. Ako jedemo hranu sa malo celuloze, mi onda napunimo slepo crevo koprolitima, zgrudvanim ostacima nesvarene hrane i ona pravi zapušenje slepog creva."