Ovaj simptom raka javlja se samo noću: Ako osetite ovo na leđima odmah se javite lekaru

Manje poznati simptom raka koji ujutro možemo uočiti na svojoj posteljini.

Prema rečima stručnjaka i naučnika, ako nam je posteljina natopljena znojem, to bi mogao biti znak upozorenja da nešto nije u redu.

Mnogi od nas noću se znoje, posebno tokom letnjih meseci. Na to može uticati sobna temperatura, ako delimo krevet s partnerom i drugi činioci. No, ako nam je posteljina redovno natopljena znojem, to može biti znak raka, tvrde stručnjaci.

„Većina ljudi znoji se tokom noći, no ako se redovno budite s mokrom posteljinom, trebalo bi da posetite lekara. Noćno znojenje je kada se toliko znojite da su vam noćna odeća i posteljina mokri, iako je mesto na kojem spavate hladno“, objašnjavaju naučnici iz Nacionalne zdravstvene službe (NHS), prenosi Daily Express.

Ako je znojenje intenzivnije od uobičajenog, ne bismo smeli ignorisati

Na svojoj veb stranici, Cancer Research UK navodi „preterano noćno znojenje“ kao jedan od opštih znakova raka. Dodaje se da bi to moglo biti i nuspojava lekova ili lakših bolesti. Dobrotvorna organizacija ističe: „Noćno znojenje ili visoka temperatura (groznica) mogu biti uzrokovani infekcijama ili nuspojavama određenih lekova. Često ih doživljavaju i žene u vreme menopauze.“

Prema NHS-u, postoje neke vrste raka koje mogu izazvati pojačano znojenje, one uključuju:

Leukemiju

Mezoteliom

Rak kostiju

Rak prostate

Rak bubrega

Znojenje tokom noći nije čudno, pogotovo leti, no ako je intenzivnije nego ranije, ne bi ga trebalo ignorisati.

Autor: Aleksandra Aras