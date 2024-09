Ženevski pacijent izlečen: Bez HIV-a u telu već 32 meseca

Pacijent zaražen HIV virusom u Ženevi navodno je izlečen, nakon što virus kod nije otkriven u njegovom telu u poslednja 32 meseca, saopšteno je danas iz Univerzitetske bolnice u Ženevi (HUG).

Pacijent je prethodno dobio transplantaciju koštane srži u Ženevi, a smatra se da je samo sedmoro ljudi u celom svetu navodno izlečeno nakon takvog tretmana, prenosi Svis info.

U svim tim slučajevima, transplantovana je koštana srž donatora sa retkom mutacijom gena CCP5 delta 32, za koju je poznato da čini ćelije prirodno otpornim na virus HIV, ali pacijent lečen u HUG-u nije dobio koštanu srž od donatora sa tom mutacijom. Kako se navodi, i pored toga, virus nije otkriven u njegovom telu u poslednja 32 meseca.

