Zašto je dobro da deca grickaju koricu hleba: Dr Rajović objašnjava kako to utiče na pravilan razvoj

Hleb je jedna od namirnica koju najmlađi, dok im rastu zubići, imaju u rukicama i grickaju kako bi sprečili svrab desni. Neuroendokrinolog i stručnjak za rani razvoj dece doktor Ranko Rajović je otkrio zanimljive stvari o grickanju korice hleb i koliko to zapravo ima dobar uticaj na razvoj dece.

On je istakao da od grickanja korice hleba imaju bolji imunitet, a razlog za to leži u hemijskom sastavu od same korice.

Podsticanje razvoja vilice

On kaže da čak i do 60 odsto dece izbegava koricu hleba sve dok ne krenu u vrtić. Takođe, ističe da je danas deci sve manje dostupna hrana koja zahteva temeljno žvakanje, što negativno utiče na razvoj vilice. Navodi da mekana hrana poput pirea ili prerađene hrane ne daje dovoljno izazova dečijim mišićima vilice.

- Ovde pričamo o deci od tri godine, ne o mlađoj. Oni kad skidaju koricu, znači ni kod kuće ne jedu ništa čvršće od toga. To znači da njihov kompletan sistem za žvakanje nije aktivan kako treba. U tim slučajevima pritisak na donju vilicu je slabiji, ona ne može da raste. Našoj deci je smanjena donja vilica - podvlači doktor Rajović.

Korica hleba, koja je tvrđa u odnosu na sredinu, zahteva snažnije i duže žvakanje. To podstiče pravilno razvijanje mišića vilice i sprečava probleme poput nepravilnog rasta zuba ili disanja na usta.

- Kada dođe pubertet, ne mogu zubi da im stanu u usta, pa se vade dva gole, dva gore. Ako je donja vilica smanjena, jezik koji je veliki mišić, ne može da se namesti, te kompletna cirkulacija vazduha u ustima se menja - priča on.

Deca koja jedu isključivo mekanu hranu nemaju dovoljno stimulacije za mišiće vilice, a kako doktor navodi, roditelji upravo do treće godine daju ovakvu hranu, a to može dovesti i do problema s imunitetom.

Lučenje pljuvačke i karijes

Doktor Rajović napominje da proces žvakanja tvrđe hrane, poput korice hleba, povećava lučenje pljuvačke. Pljuvačka nije samo ključna za vlaženje hrane i olakšavanje varenja, već ima i značajnu zaštitnu ulogu.

- Pljuvačka je važna jer se tu nalazi imunoglobulin, a to je prvi mehanizam zaštite našeg tela. To znači da će dete koje jede čvrstu hranu imati bolji imunitet - jasan je Rajović.

Autor: Zorica Lazarević