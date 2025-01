KAKO DA NAJBOLJE OJAČAMO IMUNITET ZIMIž? Lekari otkrivaju šta treba da jedemo i pijemo, a na šta treba da zaboravljavimo

Kvalitet i dužina sna koja i te kako utiče na stanje zdravlja i na smanjenje rizika od mnogobrojnih bolesti, pre svega kardiovaskularnih bolesti ali i od raznih demencija koja su u porastu u 21. veku,

Tokom zimskim meseci kada pojačano vladaju prehlade i grip važno je da jačamo sopstveni imunitet. Imunitet predstavlja odbrambeni mehanizam koji nas štiti od infekcija i patogena kao što su bakterije i virusi.

Dr Budimka Novaković otkrila je za RTV kako najbolje da ojačamo imunitet.

- Da bi mi obezbedili dobro funkcionisanje sistema, posle te praznične ishrane trebali bi da pređemo na ishranu koja ima puno sirovog voća i povrća zato što tu ima puno vlakana, a ta vlakna omogućuju koegzistenciju svih tih vlakana u našim crevima koje bukvalno ta vlakna njima čini dobre uslove, one ih fermentišu i stvaraju se neke masne kiseline kratkih lanaca koje imaju značajne uloge u naše, organizmu i u funkcionisanju imunog sistema - kaže prof. dr Budimka Novaković, dietoterapeut.

Takođe, potrebno je unositi niskomasno kiselo- mlečne proizvode, zato što oni sami po sebi sadrže korisne bakterije, imaju nisku energetsku vrednost i probiotska vlakna.

- Trebali bi da unosimo dosta tečnosti, a kad kažem to mislim na vodu iz česme jer je ona dostupna i zdravstveno bezbedna, ali i fizičke aktivnosti i da se konačno dignemo iz fotelje i da počnemo da hodamo i sve ćemo to lakše podneti i još jedna stvar je važna koju često zaboravljamo, a to je kvalitet i dužina sna koja i te kako utiče na stanje zdravlja i na smanjenje rizika od mnogobrojnih bolesti, pre svega kardiovaskularnih bolesti ali i od raznih demencija koja su u porastu u 21. veku - kaže prof. dr Budimka Novaković, dietoterapeut.

Autor: Dalibor Stankov