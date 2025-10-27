AKTUELNO

Oko pola miliona ljudi u Srbiji pati od migrene: Nova terapija donosi olakšanje

Oko pola miliona ljudi u Srbiji boluje od migrene, koja je najčešći razlog zbog kojeg pacijenti sa glavoboljama traže medicinsku pomoć. Istovremeno, migrena je jedan od vodećih uzroka onesposobljenosti kod mladih, naročito žena. Statistika pokazuje da 16,5% zaposlenih u Srbiji pati od migrene, što znači da svaki šesti ili sedmi radno aktivan čovek ima ovaj problem. Jedna anketa je pokazala da 60% ispitanika sa migrenom izostaje sa posla u proseku pet radnih dana mesečno.

Neurolog dr Aleksandra Radojičić, iz Klinike za neurologiju UKCS-a, ističe da postoji gotovo 300 različitih tipova glavobolja, ali nijedna ne utiče na kvalitet života kao migrena. „To je hronično neurološko oboljenje koje izaziva jake, pulsirajuće bolove u glavi, često praćene mučninom, povraćanjem i osetljivošću na svetlost i zvuke. Napadi mogu da traju od nekoliko sati do tri dana i potpuno onesposobe osobu za svakodnevne aktivnosti“, pojašnjava dr Radojičić.

Bolest ima izraženu naslednu komponentu, javlja se već u adolescenciji, a svoj vrhunac najčešće dostiže u četrdesetim godinama života. Kod žena je često povezana s hormonskim promenama.

U lečenju se primenjuju dve strategije: terapija za zaustavljanje napada i preventivna terapija, koja se uvodi kada se napadi javljaju četiri ili više dana mesečno. Ranije korišćeni lekovi iz oblasti antidepresiva, antiepileptika ili kardiologije imali su neželjene efekte pri dugotrajnoj upotrebi.

„Novi, inovativni lekovi ciljano deluju na mehanizme migrene. Ovih lekova ima i u Srbiji, ali ne o trošku RFZO-a. Ova terapija je veliki napredak, jer se bolje podnosi, efikasnija je i značajno poboljšava kvalitet života pacijenata“, pojasnila je dr Radojičić na Međunarodnom simpozijumu o glavoboljama „Glavobolje kroz nauku i praksu“.

