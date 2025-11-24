Krvni ugrušci posledica korone: Stvara ih jedna stvar, sada je sve otkriveno

Naučnici su otkrili ko je glavni krivac za pojavljivanje krvnih ugrušaka za vreme i nakon izloženosti korona virusu, a radi se o molekulu P-selektin.

U iznenađujućem otkriću, "lepljivi molekul" koji se prirodno javlja u našim krvnim sudovima može biti i uzrok krvnih ugrušaka i otkazivanja organa tokom kovida i produženog kovida, kao i ključ za nove tretmane protiv virusa povezanih sa kovidom.

Istraživači tvrde da bi taj molekul, nazvan P-selektin, mogao promeniti situaciju u cilju razvoja nove generacije mRNK terapija za borbu ne samo protiv varijanti kovida, već i drugih virusa iz iste porodice.

P-selektin je molekul koji ima značajnu ulogu u inflamaciji u našem organizmu, delujući kao signal za navođenje imunskih ćelija tokom infekcije, prenosi EurekAlert.

Studija sa Sidnejskog univerziteta otkrila je da je P-selektin bio posebno „lepljiv“ i da se lako vezivao za proteinske „šiljke“ na površini koronavirusa, SARS-CoV-1, MERS-CoV, i za Vuhan i Delta sojeve SARS-CoV-2 (virusa odgovornog za kovid).

- P-selektin je izražen na krvnim pločicama – ćelijama koje stvaraju krvne ugruške – i podržava komplekse virusa i krvnih pločica koji mogu izazvati opasne krvne ugruške, što je bitan uzročnik smrti u teškim slučajevima kovida, a verovatno i uzrok produženog kovida - kažu istraživači.

Međutim, P-selektin takođe normalno kontroliše migraciju belih krvnih zrnaca kroz naše telo i studija je otkrila da tokom kovid infekcije P-selektin takođe hvata SARS-CoV-2 virus u krvi, zadržava ga u krvnim sudovima i blokira njegovu sposobnost da inficira naše ćelije.

Važno je reći da je, kad su istraživači razvili terapiju na bazi mRNK koja može izazvati ekspresiju P-selektina u odsustvu zapaljenja, obezbeđena široka zaštita protiv infekcije koronavirusom.

- Pošto P-selektin može da uhvati virus i blokira njegovu sposobnost da inficira naše ćelije, iskoristili smo to radi stvaranja širokoaktivne mRNK terapije koja može da pruži zaštitu od poznatih i najverovatnije novih pandemijskih sojeva koronavirusa - kažu istraživači.

Upotrebljena je CRISPR tehnika genetskog skrininga radi testiranja čitavog ljudskog genoma u potrazi za genima koji mogu blokirati SARS-CoV-2 infekciju. Osim P-selektina, pronađena su još 33 nova gena koji mogu da nas zaštite od SARS-CoV-2 i ovi geni se verovatno takođe mogu koristiti kao zaštitne terapije protiv koronavirusa i možda drugih velikih virusnih infekcija.

- Vakcine su značajno smanjile težinu bolesti i broj smrtnih slučajeva. Međutim, bilo da se radi o koronavirusu ili drugim sojevima, u nekom trenutku će nova pandemija predstavljati opasnost. Dostupnost širokih, lako proizvedenih mRNK terapija može pomoći da se smanje ti rizici - kažu istraživači i dodaju:

- U nekim slučajevima ljudi ne mogu da se vakcinišu. Za te ljude naša strategija može obezbediti drugi izvor zaštite od trenutnih ili novih virusnih pretnji. Sad imamo realističnu strategiju za odbranu od sledeće pandemije.

Autor: A.A.