Rane analize su važne za plodnost: Obavite besplatan AMH i spermogram

Plodnost se ne podrazumeva!

Vođeni misijom edukacije, klinika Pronatal po treći put organizuje posebnu akciju Fertility Days, koja traje od 15. do 19. decembra.

Svi koji do sada nisu bili njihovi pacijenti, imaju jedinstvenu priliku da besplatno provere svoj reproduktivni potencijal: AMH testom iz krvi za žene (koji pokazuje rezervu jajnika) i Spermogramom za muškarce (za uvid u kvalitet spermatozoida).

Iskoristite ovu priliku da preuzmete kontrolu nad zdravljem i dobijete besplatne konsultacije sa našim stručnim lekarima ukoliko rezultati to zahtevaju.

Ne odlažite planiranje – zakažite svoj termin već danas!

Koliko su rane analize važne za vašu plodnost?

Briga o reproduktivnom zdravlju je temelj planiranja porodice, a edukacija je ključna. Vođeni tom misijom, u našoj Pronatal klinici organizujemo već treći put za redom posebnu akciju pod nazivom Fertility Days. U periodu od 15. do 19. decembra, cilj nam je da podignemo svest o važnosti ove teme i da edukujemo sve koji planiraju da postanu roditelji.

Za sve one koji do sada nisu bili naši pacijenti, u ovom periodu nudimo besplatne testove:

AMH test iz krvi za žene, koji pokazuje rezervu jajnika i pomaže da se proceni plodnost.

Spermogram za muškarce, koji daje uvid u kvalitet i broj spermatozoida.

Zašto je važno uraditi AMH test?

AMH (Anti-Milerov hormon) je hormon koji se nalazi u krvi i odražava broj jajnih ćelija u jajnicima. Testiranjem AMH možemo proceniti vašu plodnost i videti da li je rezervni kapacitet jajnika na dobrom nivou. Ovo je važno jer se plodnost ne meri samo kalendarom, već i biološkim kapacitetom jajnika, koji može da varira od žene do žene. Većina žena prvi put uradi ovaj test kada počnu da razmišljaju o trudnoći, jer rano otkrivanje potencijalnih problema daje dovoljno vremena za planiranje i pravovremene mere.

Šta je spermogram i zašto je važan?

Spermogram je analiza sperme koja procenjuje broj, pokretljivost i oblik spermatozoida. Ovaj test daje ključne informacije o muškoj plodnosti i može pomoći da se na vreme prepoznaju mogući problemi. Rano otkrivanje omogućava da se pravovremeno pristupi savetima i tretmanima koji mogu povećati šanse za uspešnu trudnoću. Apstinencija pre davanja sperme na analizu mora da iznosi između 2 do 5 dana, a uzorak se daje u našoj laboratoriji na klinici.

Ukoliko rezultati testova nisu zadovoljavajući, svi zainteresovani dobiće priliku za besplatne konsultacije sa našim lekarima, koji će objasniti sledeće korake i moguće opcije lečenja ili podrške.

Termin za testiranje se zakazujete unapred.

