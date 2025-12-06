Ove 4 smrznute namirnice čuvaju vaše srce bolje od svježih! Evo šta kažu kardiolozi i nutricionisti

Nikada nije prerano da brinemo o zdravlju srca. Uz redovnu fizičku aktivnost, manje stresa i kvalitetan san, ključnu ulogu ima ishrana bogata nutrijentima poput omega-3 masnih kiselina, vlakana i antioksidanasa. Iako mnogi veruju da su sveže namirnice nutritivno superiornije, pravo blago za zdravlje srca često se krije u vašem zamrzivaču.

Četiri ključne smrznute namirnice mogu pomoći da snizite holesterol, smanjite upale i olakšate zdravu ishranu, piše EatingWell.

„Zamrzavanje čuva vitamine i minerale, a smrznute namirnice su izuzetno praktične za užurbane dane kada sveži proizvodi možda nisu dostupni“, objašnjava nutricionistkinja dr. Krutika Nanavati. „Takođe pomažu u smanjenju bacanja hrane i olakšavaju održavanje dosledne ishrane zdrave za srce tokom cele godine.“

Briga o srcu smanjuje rizik od srčanih bolesti, moždanog udara i visokog krvnog pritiska, ali i štiti druge organe, poboljšava nivo energije i umanjuje rizik od hroničnih bolesti poput dijabetesa i oboljenja bubrega.

Bobičasto voće

Maline, borovnice, jagode ili kupine – opskrbite se omiljenim bobičastim voćem. „Smrznuto bobičasto voće lako je dostupno, uvek je u sezoni i prepuno antioksidanasa koji mogu smanjiti upalu i sniziti rizik od srčanih bolesti“, ističe dr. Leonard Pianko, kardiolog sa Floride. „Bobičasto voće zadržava svoje antioksidanse kada je smrznuto, čime se smanjuje rizik od hipertenzije i ateroskleroze.“

Istraživanja potvrđuju da bobičasto voće sadrži brojne supstance sa protivupalnim i antioksidativnim svojstvima, ključnim za zdravlje krvnih sudova. „Volim da ga dodajem u jogurt ili ovsenu kašu“, kaže Nanavati. „Vrlo brzo omekša i daje snažan nalet ukusa, što olakšava unos hranljivih, za srce zdravih sastojaka odmah ujutru.“

Spanać

Spanać i drugo zeleno lisnato povrće bogato je nitratima, koji dokazano podržavaju zdravlje srca tako što snižavaju krvni pritisak, opuštaju zidove krvnih sudova i poboljšavaju protok krvi. Nanavati smrznuti spanać naziva „spasiocem u kuhinji“. Kada nema vremena ili energije, korisno je imati povrće već oprano i naseckano, spremno za dodavanje u smutije, variva, supe ili omlete.

Losos

Smrznuta masna riba, poput lososa, odličan je izbor za srce jer je prepuna omega-3 masnih kiselina, a ima malo zasićenih masti. „Vaše telo ne može da proizvede masne kiseline, zbog čega je ključno jesti hranu bogatu ovim nutrijentima“, kaže Pianko. „Pravilan proces zamrzavanja zadržava hranljive materije, što može sniziti trigliceride, smanjiti upale, poboljšati zdravlje srca i biti jednako zdravo kao sveža riba.“

Koristi omega-3 masnih kiselina za zdravlje srca dobro su dokumentovane. Jedan opsežan pregled 38 studija sa gotovo 150.000 učesnika pokazao je da su ove esencijalne masti povezane sa nižim rizikom od srčanog udara i drugih srčanih problema.

Edamame

Edamame su mlade sojine mahune koje se beru pre sazrevanja, a prepune su vlakana, biljnih proteina, kalijuma i antioksidanasa. „Smrznuti edamame je jednostavno potcenjen i uvek ga preporučujem“, kaže Nanavati. „Izuzetno je bogat biljnim proteinima i vlaknima; oboje je vrlo dobro za održavanje zdravih nivoa holesterola. Ponekad ga pospem sa malo soli ili čilija, a ponekad ga dodam u salate, činije sa žitaricama ili jela pržena u voku.“

Koristi edamamea za zdravlje srca pripisuju se njegovim topivim vlaknima, koja pomažu u snižavanju holesterola, te kalijumu, koji može pomoći u regulaciji krvnog pritiska.

Jednostavni trikovi za više smrznute hrane

Smrznuta hrana može biti najbrži put do hranljivijih obroka, uz manje pripreme i bacanja hrane. Na primer, smrznuto povrće možete dodati direktno u supe, variva ili jela sa testeninom za trenutno povećanje volumena i nutrijenata bez potrebe za seckanjem.

Smrznuto bobičasto voće idealno je za smutije i činije sa jogurtom, dok smrznuta riba, koja se brzo odmrzava i priprema, nudi pouzdan izvor nemasnih proteina za brze večere. Uključite i smrznuti edamame kako biste obrocima dodali vlakna i proteine, čineći ih zasitnijim i hranljivijim.

Smrznuto povrće, proizvodi od soje i masna riba zadržavaju svoje hranljive materije, smanjuju bacanje hrane i olakšavaju pripremu obroka u užurbanim danima. Dodavanje samo nekoliko ovih namirnica u nedeljnu rutinu može značajno doprineti snižavanju lošeg (LDL) holesterola, podržavanju zdravog krvnog pritiska i smanjenju upala. To je mala promena koja može doneti velike, dugoročne koristi za vaše srce.

Autor: Dalibor Stankov