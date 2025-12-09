Lekar otkriva 4 ključne navike za zdravu jetru - bez obzira da li pijete alkohol ili ne

Bolesti jetre mogu nastati zbog virusa (poput hepatitisa), toksina poput alkohola ili lekova, genetike ili načina života.

Kada jetra postane oštećena i razvije ožiljke, stanje se naziva ciroza, a česti simptomi uključuju umor, slabost, gubitak apetita, mučninu i smanjeni libido. Iako se alkohol smatra jednim od glavnih uzroka oštećenja jetre, stručnjaci naglašavaju da se veliki deo problema može sprečiti pravovremenom brigom o zdravlju jetre i usvajanjem zdravih životnih navika.

Gastroenterolog dr Angad Dhillon za Stylist je istakao koliko je jetra važan i opterećen organ, rekavši: „Verovatno je to najotporniji organ u telu, ali o njemu zaista ne razmišljamo dok nešto ne pođe po zlu.“ Dodao je: „Jetra neprestano radi na obradi svega što unosite, proizvodnji ključnih proteina i održavanju metabolizma pod kontrolom.“

Kako bi jetra radila optimalno, dr Dhillon preporučuje četiri ključne navike:

Kretanje svaki dan

Naglašava važnost svakodnevne aktivnosti. Dugotrajno sedenje može doprineti problemima sa jetrom, pa savetuje da tokom dana pravite pauze, prošetate, vozite bicikl ili uključite neki oblik organizovanog vežbanja.

Početak dana kafom

Prema istraživanjima, umerena konzumacija kafe može imati zaštitni efekat na jetru. Antioksidansi iz kafe mogu smanjiti rizik od upale i ciroze. „Volim svoju jutarnju šolju kafe, ne samo zbog kofeina, već i kao deo strategije zaštite jetre,“ kaže Dhillon.

Izbegavanje alkohola dva dana zaredom

Ako odluči da pije alkohol, pridržava se pravila da to nikada ne čini dva dana uzastopno. Jetri je potreban odmor, a česta pretjerivanja mogu biti rizična.

Izbegavanje visoko prerađene hrane

Visoko prerađena hrana povezuje se sa povećanim rizikom od gojaznosti, dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti. Dhillon savetuje fokus na celovite namirnice – lisnato povrće, nemasne proteine i hranu bogatu omega-3 masnim kiselinama poput lososa i oraha.

