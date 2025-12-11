Jedna čaša dnevno čini čuda: Čisti creva kao usisivač, a košta samo 50 dinara

Otkrijte tradicionalni probiotik koji čisti creva kao usisivač, pomaže kod mršavljenja i prepun je vitamina!

Kiselo mleko je tradicionalni probiotik koji košta samo 50 dinara, a čisti creva kao usisivač. Jedna čaša dnevno je sve što vam treba!

Iako trenutno nije toliko popularno kao kefir ili grčki jogurt, kiselo mleko je tradicionalni mlečni proizvod bogat vrednim sastojcima. Dobija se fermentacijom nepasterizovanog mleka, a njegov karakterističan kiseli ukus potiče od mlečne i sirćetne kiseline, etil alkohola i ugljen-dioksida nastalih tokom fermentacije.

Uvrštavanjem kiselog mleka u svakodnevnu ishranu unosite magnezijum, kalijum, kalcijum, vitamine B grupe, kao i vitamine A, D i K. Osim što je bogato hranljivim materijama, kiselo mleko je niskokalorično. Porcija od100 g sadrži oko 50 kcal – i ima nizak glikemijski indeks, što ga čini pogodnim za osobe koje vode računa o telesnoj težini i nivou šećera u krvi.

Proizvod koji ima blagotvorno dejstvo na creva

Ovo je uglavnom zbog činjenice da je kiselo mleko prirodni probiotik. Probiotičke bakterije mlečne kiseline koje se nalaze u njemu važne su za crevnu mikrofloru, koja podržava creva, procese varenja i regeneraciju gastrointestinalnog epitela. Pijenje kiselog mleka takođe pomaže u jačanju vašeg imunološkog sistema.

Stručnjaci kažu da kiselo mleko radi kao usisivač u crevima. Ispijanje kiselog mleka poboljšava lučenje probavnih sokova i smanjuje rizik od zatvora. Takođe može da poboljša proces sagorevanja masti i bude korisno za ljude na dijeti za mršavljenje.

Autor: A.A.