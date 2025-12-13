Top 10 namirnica koje brišu stres kao gumicom!

Stres je postao svakodnevni pratilac savremenog života, ali rešenje se često krije na tanjiru.
Od tamne čokolade do zelenog čaja, određene namirnice dokazano pomažu da se smirite, poboljšate raspoloženje i vratite energiju.
Tamna čokolada – slatki saveznik protiv stresa
Bogata antioksidansima i magnezijumom, tamna čokolada smanjuje nivo kortizola i podiže raspoloženje.
Orašasti plodovi – prirodni antistres snack
Bademi, orasi i lešnici sadrže zdrave masti i minerale koji opuštaju mišiće i nervni sistem.
Zeleni čaj – mir u šolji
L-teanin iz zelenog čaja podstiče smirenost i koncentraciju, idealan za pauzu tokom dana.
Losos i masne ribe – omega‑3 protiv anksioznosti
Omega‑3 masne kiseline dokazano smanjuju simptome stresa i poboljšavaju rad mozga.
Banane – prirodni podizač serotonina
Triptofan i vitamin B6 iz banane pomažu telu da proizvodi hormon sreće.
Avokado – balans krvnog pritiska
Zdrave masti i kalijum iz avokada regulišu pritisak i smiruju telo.
Spanać i zeleno povrće – folati za nervni sistem
Bogato folatima i magnezijumom, zeleno povrće pomaže u borbi protiv napetosti.
Ovsene pahuljice – doručak za miran dan
Stabilizuju šećer u krvi i podstiču proizvodnju serotonina.
Hrana može biti moćan saveznik u borbi protiv stresa. Uvrstite ove namirnice u svakodnevnu ishranu i primetićete razliku – više energije, bolje raspoloženje i mirniji dan.
Autor: Dalibor Stankov