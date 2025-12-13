AKTUELNO

Top 10 namirnica koje brišu stres kao gumicom!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Stres je postao svakodnevni pratilac savremenog života, ali rešenje se često krije na tanjiru.

Od tamne čokolade do zelenog čaja, određene namirnice dokazano pomažu da se smirite, poboljšate raspoloženje i vratite energiju.

Tamna čokolada – slatki saveznik protiv stresa

Bogata antioksidansima i magnezijumom, tamna čokolada smanjuje nivo kortizola i podiže raspoloženje.

Orašasti plodovi – prirodni antistres snack

Bademi, orasi i lešnici sadrže zdrave masti i minerale koji opuštaju mišiće i nervni sistem.

Zeleni čaj – mir u šolji

L-teanin iz zelenog čaja podstiče smirenost i koncentraciju, idealan za pauzu tokom dana.

Losos i masne ribe – omega‑3 protiv anksioznosti

Omega‑3 masne kiseline dokazano smanjuju simptome stresa i poboljšavaju rad mozga.

Banane – prirodni podizač serotonina

Triptofan i vitamin B6 iz banane pomažu telu da proizvodi hormon sreće.

Avokado – balans krvnog pritiska

Zdrave masti i kalijum iz avokada regulišu pritisak i smiruju telo.

Spanać i zeleno povrće – folati za nervni sistem

Bogato folatima i magnezijumom, zeleno povrće pomaže u borbi protiv napetosti.

Ovsene pahuljice – doručak za miran dan

Stabilizuju šećer u krvi i podstiču proizvodnju serotonina.

Hrana može biti moćan saveznik u borbi protiv stresa. Uvrstite ove namirnice u svakodnevnu ishranu i primetićete razliku – više energije, bolje raspoloženje i mirniji dan.

Autor: Dalibor Stankov

