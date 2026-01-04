Da li je nega lica kod muškaraca i dalje tabu? Stručnjaci kažu: To je znak zdrave i samosvesne osobe!

U 21. veku, briga o koži nije stvar mode ili sujete – već higijene, zdravlja i samopouzdanja.

Nekada se smatralo da su kreme, serumi i rutina nege rezervisani isključivo za žene. Danas, u vremenu kada su zdravlje i lični izgled deo opšte kulture i higijene, muška nega lica sve češće se posmatra kao – normalna stvar. Ipak, predrasude i dalje postoje.

Kod mnogih muškaraca postoji strah da će briga o koži biti pogrešno shvaćena kao sujeta ili slabost. Međutim, dermatolozi ističu da je koža najveći organ na telu – i zahteva osnovnu negu bez obzira na pol.

Muška koža ima posebne potrebe

Muška koža je:

- deblja- masnija- sklonija iritacijama zbog brijanja

Zbog toga zanemarivanje nege može dovesti do problema poput akni, crvenila, uraslih dlačica i prevremenog starenja.

Umivanje lica, hidratacija i zaštita od sunca nisu estetski hir, već minimum brige o sebi. Kao što se vodi računa o zubima ili kosi, tako bi i koža trebalo da bude deo svakodnevne rutine.

Muškarci koji neguju lice često izgledaju:

- svežije- zdravije- odmornije

Šta je minimalna rutina za muškarce u 21. veku?

- gel ili pena za umivanje- hidratantna krema- SPF zaštita (često zanemarena)

Muška nega lica više nije tabu – već pokazatelj zrelosti, svesti o zdravlju i poštovanja prema sebi. U 21. veku, negovana koža nije pitanje pola, već kulture življenja.

Autor: S.Paunović