AKTUELNO

Lifestyle

ŠTA SE DOGAĐA SA TELOM KADA PRESTANEŠ DA JEDEŠ ŠEĆER 7 DANA? Efekti koji iznenađuju!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Odlučio/la si da izbacis šećer iz ishrane na nedelju dana? Evo šta se zaista dešava sa tvojim telom.

Prvih par dana možeš se osećati umorno i razdražljivo, jer telo traži brzo gorivo iz šećera. Već oko trećeg dana energija se stabilizuje, a fokus i mentalna jasnoća počinju da rastu.

Bez dodatnog šećera creva rade mirnije, što često dovodi do manje nadutosti i boljeg varenja.

Šećer može pojačati upalne procese, pa već nakon nedelju dana koža može delovati zdravije i manje masno.

Telo se brzo reprogramira – što duže izbegavaš šećer, to ti kasnije manje nedostaje. Slatkiši prestaju da izazivaju istu želju.

Zavisno od dnevnih navika, mnogi primećuju mali gubitak težine jer telo troši rezerve i manje zadržava vodu.

Foto: Pink.rs/I. Petrović, Pixabay.com

Nedelja bez šećera nije laka, ali efekti na energiju, raspoloženje i izgled mogu te motivisati da uvedeš zdravije navike i posle tih 7 dana.

Autor: S.Paunović

#/ dana bez šećera

#Zdravlje

#benefiti

#Šećer

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Šta se zapravo dešava sa našim telom kada imamo seks svaki dan?

Lifestyle

Da li znate šta se dešava sa vašim telom kada nemate se*s? Iznenadićete se

Extra

Ginekolog otkriva šta se dešava sa ženskim telom kada dugo nema intimne odnose: Mnoge žene se stide da priznaju ovo

Lifestyle

Volite da pijete pivo? Evo šta se dešava sa vašim telom ako to radite svaki dan!

Lifestyle

Znate li šta bi se desilo sa vašim telom ako svakodnevno pijete pivo?

Lifestyle

Znate li šta se događa sa vašim telom ako svaki dan pijete pivo?