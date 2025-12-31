Kako sprečiti da se ugojite tokom zime? Poslušajte tri saveta stručnjaka i ostaćete vitki

Zima je period kada mnogi od nas primećuju kako kilogrami polako, gotovo neprimetno, dodaju na našoj težini. Čini se paradoksalno: hladno vreme ubrzava metabolizam, a opet mnogi zimi dobiju više kilograma nego tokom ostatka godine.

Razlozi su kombinacija bioloških, psiholoških i društvenih faktora – od manjka sunčeve svetlosti i sezonskog afektivnog poremećaja, preko prazničnih gozbi, pa sve do evolucijskih instinkata koji nas navode da jedemo više u periodima kada je hrana nekada bila oskudna. Stručnjaci ističu da je ključ u balansiranju obroka, održavanju fizičke aktivnosti i prilagođavanju životnih navika sezoni.

Previše sna i hladno vreme: Zašto vam zimski jutarnji sati postaju najveći izazov?

Kada sunce zalazi već oko 16 sati, teško je pronaći motivaciju za ustajanje i dnevne aktivnosti. Ljudi prirodno teže toplini doma, a produženi boravak u krevetu i smanjena aktivnost direktno utiču na sporiji metabolizam i povećanje telesne mase.

Dijabetetičarka Isabel Smith savetuje da se investiranje u toplu, udobnu zimsku odeću može pokazati presudnim – jednostavno, kada vam je prijatno da budete napolju, lakše ćete ustajati i kretati se.

Kako mrak i proslave utiču na vašu težinu i raspoloženje?

Kratki dani i manjak sunčeve svetlosti mogu izazvati sezonski afektivni poremećaj (SAD), dok praznična druženja s obiljem hrane dodatno opterećuju telo i um.

Nedostatak svetlosti utiče na hormone sreće, što vodi do depresivnog raspoloženja i smanjene motivacije za fizičku aktivnost. Smith savetuje ranije buđenje i vežbanje ujutru kako bi se neutralisali negativni efekti. Takođe, praznična prejedanja često dovode do tromosti i povećanja telesne mase – studija u The New England Journal of Medicine pokazuje da prosečna osoba tokom praznika dobije oko pola kilograma.

Manje svežeg voća i povrća: Priroda vas “programira” da jedete više

Naša biologija u zimsko doba prirodno povećava apetit jer je hrana nekada bila oskudna, a sada je dostupna u obilju. Ograničena sezonska ponuda svežeg voća i povrća tera nas da se oslanjamo na prerađenu hranu, dok preskakanje obroka kako bismo uživali u kasnijim, obilnijim jelima dodatno remeti metabolizam.

Osobe sa već postojećom prekomernom težinom sklonije su dodatnom dobijanju kilograma – studije Univerziteta Tufts pokazuju da oni mogu dobiti i do 2,5 kilograma tokom praznika. Ključ je u održavanju redovnih obroka, planiranju nutritivno bogatih jela i prilagođavanju životnih navika sezoni.

Autor: Jovana Nerić