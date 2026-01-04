Kad vam treba tišina više nego san: Zašto bežimo od ljudi, a ne od obaveza?

U eri poruka bez pauze, notifikacija i stalne dostupnosti, mentalni odmor postao je važniji od fizičkog – i to nije slučajno.

Nekada smo verovali da je san odgovor na sve. Umoran si? Spavaj. Nervozan si? Očigledno nisi odmoran. Međutim, danas se sve češće budimo posle osam sati sna – i dalje iscrpljeni. Ne fizički, već mentalno. Razlog je jednostavan: nismo umorni od obaveza, već od ljudi, komunikacije i stalne stimulacije.

Živimo u vremenu u kojem smo stalno dostupni. Poruke stižu i kasno uveče, društvene mreže ne poznaju pauzu, a čak i kada smo sami – mi nismo zaista sami. U glavi se smenjuju tuđe priče, problemi, očekivanja i zahtevi. Taj tihi pritisak da budemo dostupni, ljubazni, zainteresovani i prisutni iscrpljuje više nego samo nespavanje.

Zato se sve češće javlja potreba za onim što mnogi nazivaju - odmorom od ljudi. To ne znači da ne volimo svoje prijatelje, porodicu ili kolege. Naprotiv. To znači da nam je potrebna pauza od konstantne razmene energije. Svaki razgovor, čak i prijatan, zahteva mentalni napor – slušanje, reagovanje, razmišljanje, empatiju. Kada toga ima previše, dolazi do digitalnog i emotivnog zamora.

Posebno su pogođeni introverti, ali i oni koji to nikada nisu smatrali da jesu. Razlika je u tome što introverti brže osete potrebu za povlačenjem, dok ekstroverti često ignorišu znakove dok ne dođu do potpunog iscrpljenja. U oba slučaja, telo šalje poruku: treba mi tišina, ne još jedan razgovor.

Mentalni odmor ne podrazumeva nužno spavanje. Podrazumeva trenutke bez notifikacija, bez objašnjavanja, bez uloga koje igramo svakog dana. Podrazumeva šetnju bez telefona, tišinu u kojoj ne moramo ništa da dokazujemo, kao i dozvolu da ne odgovaramo odmah – ili uopšte.

Zanimljivo je da se nakon takvih pauza često osećamo odmornije nego posle dugog sna. Razlog je što se mozak konačno oslobađa konstantne obrade informacija. To je reset koji nam omogućava da se vratimo ljudima prisutniji, smireniji i iskreniji.

Možda je vreme da prestanemo da krivimo sebe zbog potrebe da se povučemo. Odmor od ljudi nije hladnoća, nezainteresovanost ili sebičnost. To je osnovna higijena mentalnog zdravlja.

Autor: S.Paunović