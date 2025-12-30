VIŠE OD POLA MILIONA LJUDI U MOSKOVSKOJ OBLASTI U MRAKU! Ukrajinci dronovima napali glavni grad Rusije

U masovnom nestankustruje koji je večeras zahvatio moskovsku regiju, bez struje je ostalo više od 100.000 ljudi. Iako je to najniža procena, pojedini izvori, na koje se pozivaju UNN i ruski kanali na Telegramu, navode znatno veće brojke, ističući kako je bez napajanja ostalo između 500.000 i 600.000 korisnika.

Do prekida napajanja došlo je neposredno nakon što su se čuli zvuci bespilotnih letelica, a mrak je zahvatio gradove Žukovski, Litkarino i Ramenskoje. Lokalna administracija okruga Ramenskoje izvestila je o kvaru na elektroenergetskom čvorištu u Doninu, ali direktna veza između požara i napada dronovima zvanično nije potvrđeno.

Russian channels are reporting that large portions of Moscow are currently without power, amidst a large-scale drone attack currently underway against the Russian capital by Ukraine. pic.twitter.com/yZZsJpb7kr — OSINTdefender (@sentdefender) 30. децембар 2025.

Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je protivvazdušna odbrana u razmaku od četiri sata oborila 109 ukrajinskih bespilotnih letelica, uključujući i one na širem području Moskve. Gradonačelnik Sergej Sobjanjin potvrdio je napad, dok ruska strana tvrdi da su svi dronovi uspešno presretnuti.

Istovremeno s napadima na okolinu Moskve, zabieženi su i pogoci na području okupiranog Melitopolja. Grad je nakon napada delimično ostao bez struje.

Autor: A.A.