MISLITE DA SU ZDRAVI, A ZAPRAVO SU "OTROV" ZA DIJETU: 10 namirnica koje vas tajno goje i uništavaju vam zdravlje!

Mnogi od nas, u želji da se hrane zdravije, biraju namirnice koje na prvi pogled deluju kao savršen izbor. Ipak, police prodavnica su prepune proizvoda koji su vešto upakovani kao „fit“ i „zdravi“, dok se u njima kriju ogromne količine šećera, soli i loših masti.

Evo kojih 10 "zdravih" grickalica zapravo sabotiraju vaše ciljeve:

1. Voćni jogurti

Mnogi beže od običnog jogurta i biraju voćne varijante, ali to je velika greška. Ovi proizvodi su najčešće puni dodatog šećera. Bolje je da u običan jogurt sami ubacite sveže voće – dobićete prirodnu slatkoću i neophodna vlakna.

2. Studentski miks

Mešavina orašastih plodova i suvog voća može biti zdrava samo u tragovima. Problem je što je ovaj miks ekstremno kaloričan – jedna šaka može imati skoro 400 kalorija! Teško je stati na jednoj šaci, pa se kalorije brzo nagomilaju. Birajte čiste orašaste plodove bez dodataka.

3. Sportska pića

Ona su namenjena profesionalcima nakon brutalnih treninga, a ne prosečnoj osobi. Prepuna su šećera i kalorija, a nutritivno su siromašna. Za hidrataciju ne postoji ništa bolje od obične vode.

4. Gotova smrznuta jela

Čak i ona sa oznakom "niskokalorično" često su prava solna bomba. Sol služi kao konzervans, a samo jedan ovakav obrok može sadržati polovinu dozvoljenog dnevnog unosa soli. Pametnije je da sami skuvate veću količinu hrane i zamrznete je u porcijama.

5. Proteinske pločice

Nisu sve pločice iste. Mnoge sadrže prerađene sastojke poput kukuruznog sirupa sa visokim sadržajem fruktoze ili palminog ulja. Ovi sastojci se direktno povezuju sa srčanim problemima i poremećajem metabolizma.

6. Pirinčani krekeri (Galete)

Iako su niskokalorični, prave se od prerađenog belog pirinča i nemaju vlakna. Uzrokuju nagli skok, a potom i pad šećera u krvi, što vas brzo ostavlja gladnim. Bolja opcija je tost od celog zrna sa malo putera od kikirikija.

7. Prelivi za salatu bez masti

Zdrave masti su nam neophodne za rad hormona i apsorpciju vitamina. Kada se iz preliva izbaci mast, proizvođači ukus nadoknađuju dodatim šećerom ili natrijumom. Koristite maslinovo ulje i limun umesto kupovnih preliva.

8. Perece

Iako deluju bezopasno jer nisu pržene, perece nemaju gotovo nikakvu nutritivnu vrednost. Samo 30 grama sadrži više od 300 miligrama natrijuma. Ako želite nešto hrskavo, uzmite sveže povrće i humus.

9. Kupovni "smuti" (Smoothie)

Domaći smuti je riznica zdravlja, ali onaj iz prodavnice je kalorijska bomba. Neki sadrže i do 700 kalorija po porciji, što je skoro trećina dnevnih potreba. Napravite ga kod kuće sa grčkim jogurtom i svežim voćem.

10. Pečeni čips

Ima manje masti od običnog, ali je visoko prerađena hrana koja vas neće zasititi. Pošto mislimo da je zdraviji, pojedemo ga više, što dovodi do skoka insulina i taloženja masnih naslaga.

Autor: Dalibor Stankov