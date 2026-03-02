DA LI STE MEĐU NJIMA? Šokantna studija otkrila: Spavanje uz televizor nije samo loša navika, već opasan rizik!

Kvalitetan san je ključan za zdravlje, ali mnogi imaju naviku da zaspu uz upaljen TV. Iako se čini da im to pomaže da brže utonu u san, stručnjaci upozoravaju da to nije najbolja ideja. TV ekran emituje plavo svetlo, koje se povezuje sa većim rizikom od gojaznosti, dijabetesa i drugih zdravstvenih problema.

Ipak, to ne znači da je ta navika uvek katastrofalna – nekima može biti „manje zlo“ i način da uopšte odmore, piše Healthline. Iako se naučnici i dalje bave detaljima, opšti zaključak je jasan: ako možete, izbegavajte tehnologiju u krevetu.

4 ključna razloga zašto je spavanje uz TV loša ideja

1. Skraćuje vreme spavanja

Odraslima je potrebno oko osam sati sna. Sve manje od toga stvara „dug sna“ koji se nakuplja. Uz TV je lako pasti u zamku i pogledati „samo još jednu epizodu“, čime direktno kradete vreme svom organizmu za oporavak. Čak i ako samo slušate program, zvuk vas može držati budnim duže nego što planirate.

2. Smanjuje proizvodnju melatonina

Melatonin je hormon koji telu daje signal da je vreme za odmor. Ekrani emituju plavo svetlo koje ometa njegovu proizvodnju. Zbog toga mozak teže „prebacuje“ u noćni režim, pa je teže zaspati i održati dubok san.

3. Previše stimuliše mozak

Da biste zaspali, mozak mora da se smiri. Televizija pruža previše nadražaja – nagle promene zvuka, bljeskovi svetla ili udarne vesti mogu vas trgnuti ili sprečiti da utonete u duboke faze sna. Čak i kad zatvorite oči, mozak obrađuje dijaloge, što san čini plićim i nemirnijim.

4. Dugoročni rizici po zdravlje

Manjak sna povezuje se sa visokim krvnim pritiskom i slabijim imunitetom. Istraživanje iz 2019. pokazalo je da je spavanje uz veštačko svetlo (poput TV-a) direktno povezano sa većim rizikom od gojaznosti, čak i kod ljudi koji nisu prijavili lošiji kvalitet sna.

Kada spavanje uz TV ipak može da prođe?

Uprkos svemu, stručnjaci kažu da ova navika nije uvek najgora opcija – bolje je odspavati bilo šta nego ostati budan celu noć. Postoje situacije kada TV može biti od pomoći:

Bela buka: Nekima monoton zvuk u pozadini pomaže da se opuste. TV je obično dalje od lica nego mobilni telefon, pa je uticaj plavog svetla nešto slabiji.

Poznati zvuci: Slušanje umirujućih zvukova ili muzike pre spavanja može poboljšati san.

Zona komfora: Gledanje serije koju ste gledali već deset puta može delovati umirujuće i pomoći vam da se opustite nakon stresnog dana, jer mozak unapred zna šta će se desiti.

