Telo nikada ne laže: Prvi znaci da je vreme da zauvek ostavite cigarete

Umor, kratak dah i uporan kašalj nisu normalna pojava – to su jasne poruke organizma da traži promenu.

Pušenje retko ostavlja dramatičan trag preko noći. Umesto toga, telo polako i strpljivo šalje upozorenja koja mnogi ignorišu. Prvi znak često je jutarnji kašalj – onaj koji „čisti grlo“, ali zapravo ukazuje na iritaciju disajnih puteva. Ako primetite da vam treba više vremena da dođete do daha pri penjanju uz stepenice ili da vam kondicija opada bez jasnog razloga, to je signal da pluća više ne podnose opterećenje kao nekada.

Još jedan jasan pokazatelj je hronični umor. Nikotin kratkoročno daje osećaj stimulacije, ali dugoročno iscrpljuje organizam i narušava kvalitet sna. Ako se budite neispavani, iako ste proveli dovoljno sati u krevetu, moguće je da je uzrok upravo zavisnost od cigareta. Telo tada radi pod konstantnim stresom, pokušavajući da neutrališe štetne supstance.

Promene na koži takođe su važan znak. Siva nijansa tena, ubrzano stvaranje bora i sporije zarastanje rana povezani su sa smanjenim dotokom kiseonika u tkiva. Cigarete utiču i na zdravlje desni, pa učestala krvarenja i osetljivost mogu biti još jedno upozorenje koje ne treba zanemariti.

Možda najvažniji signal jeste osećaj da više ne pušite iz zadovoljstva, već iz potrebe. Kada cigareta postane automatizam bez kog ste nervozni, razdražljivi ili anksiozni, to je jasan znak zavisnosti. Prekidanje te navike nije samo pitanje volje, već odluka da zaštitite sopstveno zdravlje na duge staze.

Prestanak pušenja je proces, ali telo već nakon nekoliko dana počinje da se oporavlja. Svaki signal koji vam šalje je poziv na promenu.

Autor: S.Paunović