ADHD je svuda oko nas – ali da li zaista znamo šta znači?

Poremećaj o kome se danas mnogo govori godinama je proučavan gotovo isključivo na muškarcima – tek nedavno nauka otkriva kako izgleda kod žena.

Poslednjih nekoliko godina pojam ADHD-a sve češće se pojavljuje u svakodnevnim razgovorima, na društvenim mrežama i u medijima. Mnogi u šali kažu da ga imaju kada su rasejani ili kada ne mogu da se fokusiraju, ali zapravo mali broj ljudi zna šta zaista podrazumeva ovaj neurološki poremećaj.

Attention Deficit Hyperactivity Disorder, poznatiji kao ADHD, karakterišu poteškoće sa pažnjom, impulsivnost i ponekad izražena hiperaktivnost. Međutim, ono što je posebno zanimljivo jeste činjenica da je ovaj poremećaj decenijama proučavan gotovo isključivo na muškim uzorcima. Zbog toga su mnogi obrasci ponašanja kod žena dugo ostajali neprepoznati.

Kod muškaraca se ADHD češće manifestuje kroz vidljivu hiperaktivnost i impulsivnost, dok se kod žena često ispoljava drugačije – kroz unutrašnji nemir, teškoće sa organizacijom, preopterećenost mislima ili hroničan osećaj da „ne stižu sve“. Upravo zbog tih suptilnijih simptoma mnoge žene dobijaju dijagnozu mnogo kasnije u životu, ponekad tek u odraslom dobu.

Zato stručnjaci danas sve češće naglašavaju da je važno kako tražimo informacije. Kada čitate o ADHD-u na internetu, nije loša ideja da u pretragu dodate „in women“ ako ste žena, odnosno „in men“ ako ste muškarac. Razlike postoje, a razumevanje tih nijansi može biti ključno za prepoznavanje simptoma i pravovremenu podršku.

Kako nauka nastavlja da istražuje ovu temu na raznovrsnijim uzorcima, postaje jasno da ADHD nije jedna priča za sve. Upravo zato je važno da o njemu govorimo informisano – jer tek kada razumemo razlike, možemo zaista razumeti i ljude koji sa njim žive.

Autor: S.Paunović