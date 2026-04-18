REŠITE SE ŠTUCANJA U SEKUNDI: Ovaj trik čuvenog neuronaučnika provereno zaustavlja 'hik' zvuk, a treba vam samo 30 sekundi!

Štucanje može biti izuzetno neprijatno i iritantno, naročito kada se javi u javnosti ili traje predugo. Iako većina nas samo čeka da prođe, dr Vian Miran iz Australije otkriva da postoji naučno zasnovana metoda koja rešava problem momentalno.

Šta se zapravo dešava u telu?

Štucanje je nevoljna kontrakcija dijafragme, mišića ključnog za disanje. Kada dođe do spazma frenikusnog nerva, vazduh naglo ulazi kroz usta, ali ga zaustavlja zatvaranje glasnih žica, što stvara onaj specifičan zvuk. Najčešći uzroci su prebrzo jedenje, gazirana pića, stres ili čak nagla promena temperature hrane.

Trik Endrua Hubermana koji "resetuje" nerve

Iako postoje narodni lekovi poput disanja u kesu ili pijenja vode, metoda koju je razvio neuronaučnik sa Stanforda, Andrew Huberman, smatra se najefikasnijom.

Procedura je sledeća:

- Udahnite duboko kroz nos tri puta zaredom, ali tako da ne izdišete vazduh između tih udaha.

- Zadržite dah 15 do 30 sekundi.

- Veoma polako izdahnite.

Ove promene pritiska najpre snažno stimulišu, a zatim opuštaju frenikusni nerv, čime se zaustavljaju spazmi koji izazivaju štucanje - objašnjava dr Miran.

Kada je situacija ozbiljna?

Dr Miran upozorava da, iako je štucanje uglavnom bezazleno, treba se obratiti lekaru ukoliko ono traje duže od 48 sati. Dugotrajno štucanje može biti simptom problema sa centralnim nervnim sistemom, bubrezima, srcem ili organima za varenje.

Autor: D.S.