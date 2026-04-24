Nadutost koja ne prolazi! Ovo su najčešći razlozi koje ljudi ne povezuju sa ishranom!

Nije uvek teška hrana krivac – ponekad su u pitanju navike koje svakodnevno ponavljaš, a da ih nisi svesna.

Nadutost je jedna od najčešćih digestivnih tegoba i mnogi je automatski povezuju sa nečim što su pojeli. Međutim, stvar je često mnogo složenija. Nije uvek samo jedan obrok u pitanju, već kombinacija navika koje se ponavljaju iz dana u dan i koje utiču na rad varenja.

Jedan od čestih, ali zanemarenih razloga jeste prebrzo jedenje. Kada se hrana ne žvaće dovoljno, stomak dobija veće zalogaje koje teže vari, a uz to se guta i više vazduha, što direktno doprinosi osećaju nadutosti. Ubrzan tempo života često nas tera da jedemo usput, što se kasnije odražava na stomak.

Drugi faktor su napici koje konzumiramo uz obrok ili tokom dana. Gazirani sokovi, ali i preteran unos kafe ili zaslađenih pića mogu dodatno iritirati digestivni sistem i izazvati osećaj težine i naduvenosti. Često se zaboravlja da i lagana pića mogu imati jak efekat na stomak.

Takođe, veliki uticaj ima i nedostatak kretanja. Dugotrajno sedenje usporava varenje, pa se hrana duže zadržava u sistemu, što može dovesti do neprijatnog osećaja pritiska u stomaku. Čak i kratka šetnja nakon obroka može značajno da pomogne.

Ne treba zanemariti ni stres, koji direktno utiče na rad creva. Kada je telo u stanju napetosti, varenje često postaje sporije i neefikasnije, što se manifestuje kao nadutost, bez obzira na to šta si jela. Zato se često kaže da stomak pamti stres jednako kao i moza

Nadutost nije uvek znak da si nešto pogrešno pojela, već često signal da treba obratiti pažnju na svakodnevne navike. Kada se one postepeno koriguju, i stomak počinje da reaguje mirnije – bez neprijatnog osećaja koji može da pokvari ceo dan.

Autor: S.Paunović