NARODNI LEKAR: Gljivice na noktima nisu samo estetski problem! Ako primetite OVU promenu, odmah krenite sa lečenjem - evo i kako!

Izvor: Pink.rs/Index, Foto: Pixabay.com ||

Gljivične infekcije noktiju (onihomikoze) postaju sve učestalije, a pogađaju čak 10 odsto populacije. Stručnjaci upozoravaju da lečenje može trajati i do godinu dana, zbog čega je ključno prepoznati rane simptome pre nego što dođe do gubitka nokta.

ŠTA IZAZIVA PROBLEM?

Infekciju uzrokuju gljivice koje razgrađuju keratin. Najčešći faktori rizika su:

Starenje i slabija cirkulacija

Dijabetes i psorijaza

Čest boravak na bazenima i u zajedničkim tuševima

Nošenje zatvorene i vlažne obuće

PRVI SIMPTOMI: NE IGNORIŠITE IH!

Bolest počinje diskretno, a većina ljudi reaguje tek kada postane kasno. Obratite pažnju na:

Promenu boje: Bela, žuta ili smeđa mrlja uz rub nokta.

Hrapavost: Listanje ili sitne brazde na površini.

Zadebljanje: Nokat postaje krrt i počinje da se odiže od podloge.

KAKO SE PRAVILNO LEČITI?

1. Lokalna terapija (Lakovi i kreme)

Pogodni su samo za blaže oblike. Pre nanošenja lekovitog laka (npr. na bazi amorolfina), nokat se mora izbrusiti i stanjiti kako bi lek prodro do žarišta.

2. Oralna terapija (Tablete)

Kada je zahvaćen veći deo nokta ili koren, lekar propisuje tablete (terbinafin ili itrakonazol).

VAŽNO UPOZORENJE: Ovi lekovi se uzimaju isključivo uz nadzor lekara jer mogu uticati na rad jetre, pa je neophodna kontrola jetrenih enzima (AST i ALT).

3. Trajanje lečenja

Budite strpljivi! Oboleli deo nokta ne može da "ozdravi" – on mora da izraste, a na njegovo mesto dolazi novi, zdrav nokat. Ovo može trajati od nekoliko meseci do više od godinu dana.

SAVET PLUS: Kako sprečiti povratak infekcije?

Redovno dezinfikujte pribor za nokte.

Nosite obuću od prirodnih materijala koja "diše".

U javnim kupatilima uvek koristite sopstvenu obuću.


Autor: D.S.

