NARODNI LEKAR: Gljivice na noktima nisu samo estetski problem! Ako primetite OVU promenu, odmah krenite sa lečenjem - evo i kako!

Gljivične infekcije noktiju (onihomikoze) postaju sve učestalije, a pogađaju čak 10 odsto populacije. Stručnjaci upozoravaju da lečenje može trajati i do godinu dana, zbog čega je ključno prepoznati rane simptome pre nego što dođe do gubitka nokta.
ŠTA IZAZIVA PROBLEM?
Infekciju uzrokuju gljivice koje razgrađuju keratin. Najčešći faktori rizika su:
Starenje i slabija cirkulacija
Dijabetes i psorijaza
Čest boravak na bazenima i u zajedničkim tuševima
Nošenje zatvorene i vlažne obuće
PRVI SIMPTOMI: NE IGNORIŠITE IH!
Bolest počinje diskretno, a većina ljudi reaguje tek kada postane kasno. Obratite pažnju na:
Promenu boje: Bela, žuta ili smeđa mrlja uz rub nokta.
Hrapavost: Listanje ili sitne brazde na površini.
Zadebljanje: Nokat postaje krrt i počinje da se odiže od podloge.
KAKO SE PRAVILNO LEČITI?
1. Lokalna terapija (Lakovi i kreme)
Pogodni su samo za blaže oblike. Pre nanošenja lekovitog laka (npr. na bazi amorolfina), nokat se mora izbrusiti i stanjiti kako bi lek prodro do žarišta.
2. Oralna terapija (Tablete)
Kada je zahvaćen veći deo nokta ili koren, lekar propisuje tablete (terbinafin ili itrakonazol).
VAŽNO UPOZORENJE: Ovi lekovi se uzimaju isključivo uz nadzor lekara jer mogu uticati na rad jetre, pa je neophodna kontrola jetrenih enzima (AST i ALT).
3. Trajanje lečenja
Budite strpljivi! Oboleli deo nokta ne može da "ozdravi" – on mora da izraste, a na njegovo mesto dolazi novi, zdrav nokat. Ovo može trajati od nekoliko meseci do više od godinu dana.
SAVET PLUS: Kako sprečiti povratak infekcije?
Redovno dezinfikujte pribor za nokte.
Nosite obuću od prirodnih materijala koja "diše".
U javnim kupatilima uvek koristite sopstvenu obuću.
Autor: D.S.