Jutarnji ritual koji menja sve: Cink i selen kao tajno oružje za energiju i imunitet!

Izvor: Pink.rs, Foto: Unsplash.com ||

Unos ova dva minerala odmah nakon buđenja može pokrenuti organizam, ojačati odbrambeni sistem i poboljšati koncentraciju tokom dana.

Početak dana često određuje tempo svega što sledi, a način na koji hranimo organizam u prvim jutarnjim satima ima veći uticaj nego što mislimo. Cink i selen, dva esencijalna minerala, igraju ključnu ulogu u jačanju imuniteta, ali i u regulaciji brojnih procesa u telu. Kada se unesu odmah nakon buđenja, njihov efekat može biti izraženiji jer organizam tada najbolje apsorbuje hranljive materije.

Cink je poznat po tome što podržava imuni sistem, ubrzava regeneraciju ćelija i doprinosi zdravlju kože, kose i noktiju. Ujutru, kada je telo resetovano nakon sna, unos cinka može pomoći da se organizam brže razbudi i efikasnije izbori sa spoljnim faktorima poput stresa i zagađenja. Takođe, ima važnu ulogu u održavanju hormonalne ravnoteže.

Selen, s druge strane, deluje kao snažan antioksidans. Njegova osnovna funkcija je zaštita ćelija od oksidativnog stresa, ali i podrška radu štitne žlezde. Kada se unese na prazan stomak ili uz lagani doručak, selen može doprineti boljoj mentalnoj jasnoći i stabilnijem nivou energije tokom dana.

Kombinacija cinka i selena posebno je značajna u periodima pojačanog umora, stresa ili sezonskih promena kada je organizam podložniji infekcijama. Njihovo zajedničko delovanje jača prirodne odbrambene mehanizme i pomaže telu da se lakše prilagodi dnevnim izazovima. Upravo zato mnogi stručnjaci preporučuju da se ovi minerali unose ujutru, kada telo najefikasnije koristi njihove benefite.

Ipak, važno je voditi računa o doziranju i načinu unosa. Najbolje ih je uzimati uz konsultaciju sa stručnjakom, posebno ako se koriste kao suplementi. U kombinaciji sa izbalansiranom ishranom i zdravim jutarnjim navikama, cink i selen mogu postati jednostavan, ali moćan saveznik u očuvanju zdravlja i vitalnosti.

Autor: S.Paunović

