Koliko je previše vremena pred ekranom: Kada oči počinju da trpe posledice?

Dugotrajno sedenje ispred računara postalo je svakodnevica, ali stručnjaci upozoravaju – granica postoji i ne treba je ignorisati.

U digitalnom dobu, višesatno sedenje ispred računara više nije izuzetak, već pravilo. Posao, komunikacija, zabava – sve je na ekranu. Ipak, oči nisu prilagođene tolikom naporu, posebno kada satima gledamo u veštačko svetlo bez pauze. Prvi znaci opterećenja često su suve oči, zamućen vid i osećaj peckanja.

Stručnjaci iz oblasti oftalmologije ističu da ne postoji strogo zabranjena minutaža, ali da se kao optimalno smatra pravljenje pauze na svakih 20 minuta. Poznato pravilo 20-20-20 podrazumeva da na svakih 20 minuta pogled sklonimo sa ekrana i fokusiramo se na objekat udaljen oko 20 stopa (6 metara) u trajanju od 20 sekundi. Ova jednostavna navika može značajno smanjiti naprezanje očiju.

Problem nastaje kada bez prekida provodimo više od dva sata pred ekranom. Tada se povećava rizik od digitalnog zamora očiju, stanja koje karakterišu glavobolja, zamor, suvoća očiju i smanjena sposobnost fokusiranja. Dugoročno ignorisanje ovih simptoma može dodatno pogoršati kvalitet vida.

Još jedan važan faktor je treptanje – dok gledamo u ekran, trepćemo i do 50% manje nego inače. To dovodi do isušivanja površine oka i neprijatnog osećaja. Pored toga, loše osvetljenje, nepravilan položaj monitora i rad u mraku dodatno opterećuju vidni sistem.

Zaključak je jasan: nije problem samo u vremenu, već u načinu korišćenja računara. Redovne pauze, pravilno osvetljenje i svesno ograničavanje vremena pred ekranom mogu napraviti veliku razliku. Oči šalju jasne signale kada im je dosta – važno je da ih na vreme čujemo.

Autor: S.Paunović