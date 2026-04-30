JUTARNJA EREKCIJA KAO TEST ZDRAVLJA: Koliko često je normalno u vašim godinama?

Jutarnja erekcija je važan pokazatelj opšteg zdravlja muškarca i nivoa testosterona. Iako je njena učestalost povezana sa starenjem, nagli pad može ukazivati na ozbiljnije zdravstvene probleme.

Učestalost prema životnom dobu

Stručnjaci objašnjavaju da se sa godinama nivoi hormona menjaju, što direktno utiče na buđenje sa erekcijom:

Tinejdžeri i muškarci u 20-ima: Trebalo bi da je imaju većinu dana u nedelji ili svakodnevno.

Muškarci u 30-ima: Učestalost opada na nešto više od polovine dana.

Muškarci u 40-ima i 50-ima: Može se očekivati dva do tri puta nedeljno.

Muškarci u 60-ima: Javlja se jednom do dvaput nedeljno.

Zašto se javlja i šta otkriva?

Ova pojava nije nužno povezana sa seksualnim uzbuđenjem, već se dešava tokom REM faze sna kada parasimpatički nervni sistem preuzima kontrolu nad osnovnim funkcijama. Jutarnja erekcija potvrđuje da su cirkulacija i seksualna funkcija u dobrom stanju, naročito jer je nivo testosterona najviši upravo ujutru.

Kada posetiti lekara?

Vreme za stručnu pomoć je ako se muškarac uopšte ne može setiti kada je poslednji put imao jutarnju erekciju. Pored njenog izostanka, znakovi niskog testosterona uključuju:

Dobijanje na težini i gubitak mišićne mase.

Slabiji napredak u fizičkom vežbanju.

Probleme sa mentalnim zdravljem, poput anksioznosti i lošeg raspoloženja.

Izostanak jutarnje erekcije može biti povezan sa cirkulacijom, hormonima ili erektilnom disfunkcijom, dok je njena redovna pojava znak zdravog organizma.

Autor: D.S.