Ovi mehurići u kafi su znak za uzbunu: Umesto uživanja, gutate nešto što smeta stomaku

Jutarnja kafa može delovati savršeno, ali izgled pene na njenoj površini često otkriva mnogo više nego što mislimo.
Iako mnogi veruju da mehurići znače svež i kvalitetan napitak, to nije uvek slučaj. Naprotiv, bela, gusta i postojana pena sa krupnim mehurićima može biti znak da kafa nije dobra za vaš želudac.
Takva pena najčešće nastaje kada su zrna stara i užegla ili kada je voda previše vrela tokom pripreme. Vremenom, ulja u kafi oksidiraju i stvaraju jedinjenja koja mogu iritirati sluzokožu želuca, što dovodi do gorušice, nadutosti ili mučnine već nakon nekoliko gutljaja. Ove tegobe ljudi često pripisuju stresu, iako uzrok može biti upravo u šolji kafe.
S druge strane, tanka, smeđkasta pena koja brzo nestaje sasvim je normalna i poželjna. Problematična je samo ona koja izgleda poput sapunice i zadržava se na površini.
Pazite kakvu kafu kupujete
Da biste izbegli lošu kafu, važno je da kupujete manje količine, čuvate je u hermetički zatvorenoj posudi i koristite vodu koja nije tek proključala. Takođe, redovno pranje džezve i izbegavanje čuvanja kafe u frižideru mogu značajno poboljšati kvalitet napitka.
Ako primetite da vam kafa redovno izaziva nelagodnost, razmislite o smanjenju unosa ili promeni vrste kafe, a u slučaju dugotrajnih tegoba, najbolje je potražiti savet lekara.
Autor: S.M.