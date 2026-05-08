Ako vam se ovo dešava noću, telo vam šalje alarm: Stručnjaci otkrivaju rani znak hroničnog stresa koji svi ignorišu!

Buđenje između 3 i 4 ujutru nije slučajno — psiholozi i lekari tvrde da ovaj obrazac sna može otkriti da je organizam pod ozbiljnim pritiskom i povišenim nivoom kortizola.

Mnogi ljudi se bude u isto vreme tokom noći, najčešće između 3 i 4 sata ujutru, i to bez jasnog razloga. Iako se ovaj fenomen često pripisuje lošem snu ili slučajnosti, stručnjaci upozoravaju da može biti znak dubljeg problema — hroničnog stresa.

Tokom normalnog ciklusa spavanja, telo prolazi kroz faze odmora i regeneracije. Međutim, kada je organizam pod stalnim stresom, dolazi do poremećaja hormona, posebno kortizola — hormona koji je prirodno najniži noću, a najviši ujutru.

Kod osoba koje su pod dugotrajnim stresom, kortizol može početi da raste prerano tokom noći, što dovodi do naglog buđenja, nemira i osećaja unutrašnje uznemirenosti bez jasnog razloga. Stručnjaci objašnjavaju da ovo nije samo problem sna, već signal da nervni sistem radi u visokoj brzini čak i kada bi trebalo da se odmara. Uzrok mogu biti preopterećenost obavezama, emotivni pritisak, neregulisane brige ili dugotrajna anksioznost.

Ono što dodatno otežava situaciju jeste to što ljudi često ignorišu ove signale, verujući da će proći samo od sebe. Međutim, ponavljano buđenje u isto vreme može vremenom dovesti do hroničnog umora, smanjene koncentracije i pada imuniteta. Psiholozi savetuju da se obrati pažnja na rutinu pred spavanje — smanjenje izloženosti ekranima, lagana večera i opuštajuće aktivnosti mogu pomoći telu da se vrati u prirodan ritam.

Iako povremeno buđenje nije razlog za paniku, učestalo ponavljanje ovog obrasca može biti važan signal da organizmu treba odmor, ali i promena životnog tempa.

Autor: S.Paunović