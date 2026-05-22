SPAS POSLE MATURSKE NOĆI: Kako ublažiti neizbežan mamurluk i brzo vratiti telo u život?

Sezona je maturskih proslava, a to pored svečanih odela, haljina i lude zabave, za mnoge sutradan donosi i nepozvanog gosta – ozbiljan mamurluk. Pulsirajuća glavobolja, suvoća u ustima, mučnina i potpuni slom snage najčešći su pratioci "jutra posle".

Iako ne postoji magični lek koji će preko noći obrisati posledice nekoliko zdravica i čašica viška, ključ bržeg oporavka krije se u stvarima koje ste tokom slavlja sigurno zanemarili. Mamurluk je jasan znak da je telo dehidrirano, da mu je alkohol narušio kvalitet sna i da se bori sa detoksikacijom. Evo kako da mu najlakše pomognete da se vrati u normalu.

Prvi korak čim otvorite oči: Hidratacija na maksimumu

Glavni krivac za većinu simptoma mamurluka jeste dehidracija. Alkohol je snažan diuretik koji tera organizam na ubrzano gubljenje tečnosti, pa telo bukvalno vapi za vodom.

Obična voda: Prva stvar koju morate uraditi kada se probudite jeste da posegnete za velikom čašom vode. Nemojte je piti naiskap da ne biste iziritirali želudac, već umerenim gutljajima.

Elektroliti: Da biste ubrzali proces, umesto same vode idealno je uzeti napitak bogat elektrolitima – kupovni izotonični sportski napitak, kokosovu vodu ili jednostavno razmutite prstohvat soli i malo limuna u čaši vode.

Domaća supa: Naš stari, tradicionalni lek – bistra supa iz kesice ili domaća supa sa rezancima čini čuda, jer nadoknađuje i tečnost i izgubljenu so.

Ne preskačite doručak (čak i ako osećate mučninu)

Alkohol drastično obara nivo šećera u krvi, što je direktan uzrok drhtavice, malaksalosti i slabosti koju osećate narednog dana. Čitav metabolizam vam je usporen i telu je potrebno gorivo za oporavak.

Idealna hrana za matursko jutro posle: Odlučite se za lake ugljene hidrate poput tosta, krekera ili obične kifle koji će podići nivo glukoze bez teškog padanja na stomak. Odličan izbor je i kajgana – jaja su prirodni izvor proteina i cisteina, aminokiseline koja direktno pomaže jetri u razgradnji toksina iz alkohola.

Dodatni trikovi koji pomažu da "preživite" dan

Odspavajte reprizu: Iako vam se činilo da ste zaspali čim ste dotakli krevet posle restorana, alkohol uništava kvalitet sna i REM fazu. Ako imate priliku, ostanite u krevetu duže ili odspavajte popodne – telu je vreme najbolji saveznik za regeneraciju.

Pokrenite se na silu: Ustajanje iz kreveta deluje kao nemoguća misija, ali lagana šetnja na svežem vazduhu pokrenuće cirkulaciju, doneti kiseonik ćelijama i osloboditi endorfine, što će vam ubrzati metabolizam i pomoći da lakše prebrodite krizu.

Zaboravite na opasne mitove poput "klin se klinom izbija" i ispijanja novog alkohola ujutru, kao i na preterano ispijanje kafa koje vas mogu dodatno dehidrirati. Rehidracija, lagana hrana, odmor i malo strpljenja jedini su provereni recept da se posle proslave mature ponovo osećate kao novi.



Autor: D.S.